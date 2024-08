Hà Nội: Lời khai ‘hai thái cực’ của người đàn ông dìm đầu bé trai xuống bể bơi, bắt xin lỗi con mình 100 lần

Theo thông tin từ báo Công Thương: Ngày 19/8, Công an quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc xác minh, điều tra và xác định được danh tính người đàn ông trong đoạn clip dìm bé trai xuống bể bơi ở đường Đặng Thai Mai (thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ) là anh N.T.Đ. (SN 1995, trú tại phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Làm việc với cơ quan công an, người đàn ông trong đoạn clip dìm bé trai xuống bể bơi này khai nhận, vào khoảng 14h30 ngày 16/8, anh Đ. chở 2 con trai của mình là cháu T.A. (SN 2016) và cháu Tr. A. (SN 2018) đến bể bơi trên phố Đặng Thai Mai để học bơi. Khi các con bơi, anh Đ. ngồi trên bờ trông con.