Chị L. chia sẻ, hai vợ chồng chị quê tại Thanh Hóa, do gia cảnh khó khăn nên đã từ quê đến Hà Nội để làm thuê. Bản thân chị làm thuê ở một cửa hàng nhỏ, còn chồng làm shipper (người giao hàng) cho một cơ sở sản xuất bánh tại ngách 310/50 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ). "Vợ chồng tôi đã có 2 cháu, thuê nhà sinh sống ở quận Tây Hồ. Hàng ngày hai vợ chồng đều bảo nhau cố gắng chăm chỉ làm việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống", chị Nguyễn Thị L. nói.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo Công an quận khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện, Công an phường Yên Phụ đã mời tài xế ô tô Lexus, nam shipper và những nhân chứng đến trụ sở để làm việc, ghi nhận lời khai. Tuy nhiên, danh tính của người đánh nam shipper chưa được thông tin.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại Công an phường Yên Phụ, anh Nguyễn Xuân Hưng (31 tuổi, nam shipper bị hành hung) đã được công an lấy lời khai và đưa đi giám định thương tật. Theo anh Hưng, đến nay, bản thân vẫn đau đầu, choáng váng, mắt bên phải vẫn sưng to, rách ở nhiều vị trí và còn bị chảy máu mũi.

Nam shipper bị hành hung cho biết, bản thân vẫn còn đau đầu, choáng váng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công lý, ngày 10/2, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một nam shipper bị hành hung trên địa bàn quận Tây Hồ. Sự việc đã gây xôn xao mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ bức xúc với hành vi của đối tượng đánh người.

Cụ thể, trưa 10/2, tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, một nam shipper ngồi trên xe máy có va chạm với một ô tô có nhãn hiệu Lexus. Sau đó, một người đàn ông từ trên ô tô bước xuống và tranh cãi, lời qua tiếng lại với nam thanh niên shipper.

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng nam shipper bị hành hung - Ảnh: Báo Công lý

Sau vài câu nói, người đàn ông liên tục đấm, đá vào vùng đầu của nam shipper. Quá trình đánh người, người đàn ông trên xe Lexus còn dùng mũ bảo hiểm hành hung nam shipper đến mức chiếc mũ vỡ tan, không còn nguyên vẹn.

Sự việc chỉ dừng lại khi có người trên cùng ô tô xuống can ngăn. Về phía nạn nhân, dù bị tấn công nhưng người này không phản kháng và chỉ ôm đầu chịu trận.