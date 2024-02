Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, vào ngày 6/2, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung bị can Tạ Văn Khanh (sinh năm 1985, thường trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội; quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố bổ sung đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn và tống đạt cho bị can.