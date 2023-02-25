Đến phòng trọ bạn chơi, cuỗm luôn xe Exciter biển số 'lộc phát'

Khi đến phòng trọ bạn chơi và ngủ lại, hấy chìa khóa vẫn còn treo trên xe có biển số đuôi "lộc phát" nên Thắng đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Theo thông tin báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, gày 25-2, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Chiến Thắng (22 tuổi, ngụ tổ 4, phường Thống Nhất, TP Kon Tum) về tội trộm cắp tài sản.

Huỳnh Ngọc Chiến Thắng được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: Hồng Khanh - Công an Kon Tum.

Theo thông tin báo Giáo Dục và Thời Đại, theo điều tra, vào tối 5/2, Thắng cùng một người bạn đến phòng trọ của A Thái tại đường Phan Đình Phùng (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) chơi. Trong lúc ngủ lại Thắng thấy A Thái có một xe mô tô hiệu Yamaha - Exciter mang BS: 82G1-055.68 nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sáng 6/2, khi thấy chìa khoá treo trên xe nên Thắng nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi được người bạn chở về thì Thắng bắt taxi quay lại phòng trọ của A Thái để trộm chiếc xe trên.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Kon Tum đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ Thắng.

Tại cơ quan Công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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