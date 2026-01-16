Tại hiện trường vụ cháy rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Công an phát hiện, khống chế một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Đó là Nguyễn Văn Chúc, người đang thuê trọ tại khu nhà xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin VTC News, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (sinh năm 1998, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Chúc được xác định là người trực tiếp gây ra vụ hỏa hoạn tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Hà Đông rạng sáng 14/1.

Đối tượng Nguyễn Văn Chúc (sinh năm 1998, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: VTC News.

Tại hiện trường vụ cháy hôm đó, lực lượng Công an phát hiện, khống chế một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Đó là Nguyễn Văn Chúc, người đang thuê trọ tại khu nhà xảy ra hỏa hoạn. Qua điều tra, công an bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn màn, dẫn đến vụ cháy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, sáng 14/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 1h48 cùng ngày, tại nhà nghỉ An Phú ở số 87, ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát điều 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy ngày 14/1 vừa qua. Ảnh: VTC News.

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra cháy là tại phòng nghỉ ở tầng 3 của nhà nghỉ cao 8 tầng.

Sau khi tới hiện trường, lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy, kịp thời ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng. Đồng thời, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái, triển khai xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn ra ngoài an toàn

Đến 2h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang khu dân cư xung quanh; toàn bộ 7 người trong nhà được cứu và thoát nạn.

