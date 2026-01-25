Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đang cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp.

Theo thông tin từ VOV, liên quan đến vụ việc 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, Quảng Trị) vào rạng sáng 25/1, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân và thông tin ban đầu về nguyên nhân sự việc.

Cụ thể, 3 nạn nhân tử vong gồm: Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 2008, trú tổ dân phố 9 phường Đồng Thuận); Ng. M. T (sinh năm 2010, trú thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch) và Ng. G. B (sinh năm 2010, trú thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị). Ngoài ra, một nạn nhân bị thương được xác định là L. D. T (sinh năm 2009, trú thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch) đang cấp cứu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 3 người tử vong và 1 người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25/1, người dân phát hiện 3 người tử vong và 1 người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (khu vực xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ). Người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm người liên quan đã có hẹn gặp và tập trung từ trước. Quá trình di chuyển, các đối tượng đi thành đoàn, có biểu hiện rú ga, nẹt bô, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Sau đó xảy ra va chạm giữa các xe, dẫn đến hậu quả khiến 3 người tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

