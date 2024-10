Đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu, xe ô tô bốc cháy dữ dội thêu rụi phương tiện

Đội Cảnh sát PCCC &CNCH khu vực Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân gần sân bóng An Phong ở thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương.