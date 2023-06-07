Công ty TNHH PouYuen Việt Nam hỗ trợ gần 690 tỷ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng

Đời sống 07/06/2023 15:55

Sau 2 đợt cắt giảm, công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã hỗ trợ cho gần 5.700 lao động chấm dứt HĐLĐ trong tháng 6 và tháng 7/2023 là 689 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, công đoàn công ty TNHH PouYuen Việt Nam cho biết, theo thỏa thuận với người lao động, công ty sẽ chi tổng cộng 689 tỷ đồng trợ cấp thôi việc cho 5.700 lao động đã đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong 2 đợt vào ngày 20/5 và 3/6. Tính bình quân, mỗi công nhân mất việc được nhận hỗ trợ hơn 120 triệu đồng.

Theo kết quả thỏa thuận, số công nhân trên sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Công ty sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty (bao gồm cả những năm người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam hỗ trợ gần 690 tỷ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng - Ảnh 1
Lao động PouYuen Việt Nam mất việc được hỗ trợ thôi việc khá cao - Ảnh minh họa: Báo Dân Trí

Cứ mỗi năm làm việc, người lao động chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động được công ty chi trả trợ cấp bằng 0,8 tháng tiền lương. Tiền lương làm căn cứ chi trả trợ cấp thôi việc được tính bằng bình quân 6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng. Tùy theo thâm niên làm việc, mỗi lao động được nhận hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Trong đợt 1, công ty đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với gần 4.440 lao động. Đợt này, người nhận hỗ trợ thôi việc cao nhất là 452 triệu đồng, thấp nhất là 16,5 triệu đồng và bình quân là 118 triệu đồng. Tổng cộng số tiền mà PouYuen Việt Nam dự kiến chi trả trợ cấp thôi việc trong đợt này là khoảng 525 tỷ đồng.

Dẫn tin từ Báo Lao Động, trong đợt 2, công ty đã thỏa thuận (vào ngày 3.6) để chấm dứt HĐLĐ vào tháng 7 với gần 1.260 lao động và công ty cũng hỗ trợ cho mỗi người một năm làm việc 0,8 tháng lương. Tổng số tiền công ty hỗ trợ cho những người phải chấm dứt HĐLĐ trong đợt này là 164 tỉ đồng. Trong đó, người nhận hỗ trợ cao nhất 376 triệu đồng, thấp nhất 15,8 triệu đồng, bình quân 130 triệu đồng.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam hỗ trợ gần 690 tỷ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng - Ảnh 2
Người lao động thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với Công ty PouYuen ngày 3/6 - Ảnh: Báo Lao Động 

Như vậy, tổng cộng Công ty PouYuen đã hỗ trợ cho gần 5.700 lao động chấm dứt HĐLĐ trong tháng 6 và tháng 7/2023 là 689 tỷ đồng.   

Như Báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, do khó khăn về đơn hàng nên Công ty PouYuen đã thông báo phải chấm dứt HĐLĐ với khoảng 5.740 người lao động.     

TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm 1.249 lao động, hỗ trợ cao nhất hơn 350 triệu đồng

TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm 1.249 lao động, hỗ trợ cao nhất hơn 350 triệu đồng

Trong sáng 3/6, có 1.249/1.257 người lao động đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, 8 người còn lại vắng mặt vì đang nghỉ phép. Số lao động đồng ý nghỉ việc sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 8/7/2023.  

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội công ty PouYuen công nhân mất việc

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 58 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 7 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới