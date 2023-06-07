Công ty TNHH PouYuen Việt Nam hỗ trợ gần 690 tỷ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng

Sau 2 đợt cắt giảm, công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã hỗ trợ cho gần 5.700 lao động chấm dứt HĐLĐ trong tháng 6 và tháng 7/2023 là 689 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, công đoàn công ty TNHH PouYuen Việt Nam cho biết, theo thỏa thuận với người lao động, công ty sẽ chi tổng cộng 689 tỷ đồng trợ cấp thôi việc cho 5.700 lao động đã đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong 2 đợt vào ngày 20/5 và 3/6. Tính bình quân, mỗi công nhân mất việc được nhận hỗ trợ hơn 120 triệu đồng. Theo kết quả thỏa thuận, số công nhân trên sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Công ty sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty (bao gồm cả những năm người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Lao động PouYuen Việt Nam mất việc được hỗ trợ thôi việc khá cao - Ảnh minh họa: Báo Dân Trí Cứ mỗi năm làm việc, người lao động chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động được công ty chi trả trợ cấp bằng 0,8 tháng tiền lương. Tiền lương làm căn cứ chi trả trợ cấp thôi việc được tính bằng bình quân 6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng. Tùy theo thâm niên làm việc, mỗi lao động được nhận hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Trong đợt 1, công ty đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với gần 4.440 lao động. Đợt này, người nhận hỗ trợ thôi việc cao nhất là 452 triệu đồng, thấp nhất là 16,5 triệu đồng và bình quân là 118 triệu đồng. Tổng cộng số tiền mà PouYuen Việt Nam dự kiến chi trả trợ cấp thôi việc trong đợt này là khoảng 525 tỷ đồng.

Dẫn tin từ Báo Lao Động, trong đợt 2, công ty đã thỏa thuận (vào ngày 3.6) để chấm dứt HĐLĐ vào tháng 7 với gần 1.260 lao động và công ty cũng hỗ trợ cho mỗi người một năm làm việc 0,8 tháng lương. Tổng số tiền công ty hỗ trợ cho những người phải chấm dứt HĐLĐ trong đợt này là 164 tỉ đồng. Trong đó, người nhận hỗ trợ cao nhất 376 triệu đồng, thấp nhất 15,8 triệu đồng, bình quân 130 triệu đồng. Người lao động thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với Công ty PouYuen ngày 3/6 - Ảnh: Báo Lao Động Như vậy, tổng cộng Công ty PouYuen đã hỗ trợ cho gần 5.700 lao động chấm dứt HĐLĐ trong tháng 6 và tháng 7/2023 là 689 tỷ đồng. Như Báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, do khó khăn về đơn hàng nên Công ty PouYuen đã thông báo phải chấm dứt HĐLĐ với khoảng 5.740 người lao động.

TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm 1.249 lao động, hỗ trợ cao nhất hơn 350 triệu đồng Trong sáng 3/6, có 1.249/1.257 người lao động đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, 8 người còn lại vắng mặt vì đang nghỉ phép. Số lao động đồng ý nghỉ việc sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 8/7/2023.

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