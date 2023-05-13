Công ty Pouyuen Việt Nam đảm bảo quyền lợi cho hàng chục công nhân bị nghỉ việc

Xã hội 13/05/2023 18:27

Công ty cũng đã thảo luận với công đoàn cơ sở, tổ chức thương lượng với người lao động về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, chi trả trợ cấp thôi việc… Cụ thể, người lao động nghỉ việc cứ mỗi năm được hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương. Mức chi trả được tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, tại buổi làm việc với ngành chức năng TP.HCM mới đây, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam cho biết, trước tình hình kinh thế thế giới khó khăn, người dân các nước thắt chặt chi tiêu khiến các nhãn hàng gia công sụt giảm số lượng, không có đơn hàng, nhà máy buộc phải cắt giảm lao động.  

Được biết, từ cuối năm ngoái nhà máy phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sắp xếp lao động nghỉ luân phiên, thỏa thuận ngừng việc, bố trí công nhân sang các xưởng sản xuất. Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, công ty đã cắt giảm hơn 2.300 lao động.

Dự kiến, ở lần giảm lao động này, công ty sẽ cắt giảm 5.744 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương 10% tổng số 50.500 lao động.

Công ty cũng đã thảo luận với công đoàn cơ sở, tổ chức thương lượng với người lao động về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, chi trả trợ cấp thôi việc… Cụ thể, người lao động nghỉ việc cứ mỗi năm được hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương. Mức chi trả được tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.

Công ty Pouyuen Việt Nam đảm bảo quyền lợi cho hàng chục công nhân bị nghỉ việc - Ảnh 1
Do đơn hàng sụt giảm nên Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (chuyên sản xuất giày thể thao tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) có kế hoạch cắt giảm 5.744 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương 10% tổng số 50.500 lao động - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngoài ra, trong thời gian báo trước chấm dứt hợp đồng, người lao động không đến nhà máy vẫn được trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp...

Thời gian chi trả trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động cho 2 đợt vào ngày 30/6 và ngày 14/7.

Công ty sẽ gặp người lao động để thông tin nội dung liên quan như cách chi trả trợ cấp thôi việc, ngày nhận lương, sổ bảo hiểm xã hội, thủ tục thuế.

Trước kế hoạch này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, quận Bình Tân theo dõi, giám sát chặt tình hình sản xuất, việc làm của người lao động tại công ty này. Thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ người lao động... Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp kết nối để giới thiệu việc làm cho công nhân mất việc.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, kể từ ngày hai bên đạt thỏa thuận đến khi chấm dứt hợp đồng, người lao động sẽ không đến làm việc nhưng vẫn được Công ty trả lương, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ; trả tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm mà người lao động chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định. Công ty cam kết các chế độ giải quyết cho người lao động đảm bảo quy trình và theo đúng quy định của pháp luật, không để người lao động chịu thiệt thòi khi nghỉ việc.

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Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam phối hợp với Trung tâm DVVL TP HCM giới thiệu việc làm cho công nhân mất việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM đề nghị phía công ty phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể tại quận Bình Tân giải đáp các chế độ chính sách của người lao động đảm bảo hài hòa quan hệ lao động, ổn định tình hình lao động đang làm việc tại doanh nghiệp; Tạo điều kiện để Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố phối hợp với Công đoàn và bộ phận nhân sự Công ty tiến hành khảo sát nguyện vọng việc làm, đào tạo nghề của người lao động, nhất là lao động từ các tỉnh xa đến Thành phố làm việc; Triển khai tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn các quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp; Tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc và các khoản có liên quan theo đúng thời hạn và thỏa thuận với người lao động; Quan tâm, cân nhắc các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có thân nhân cùng làm việc. 

Đồng thời, Sở cũng đề nghị công ty chủ động thông tin tình hình lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đến các cơ quan nhà nước có liên quan để kịp thời có phối hợp, hỗ trợ công ty giải đáp kịp thời các thắc mắc của người lao động.

 

 

 

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