TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam sẽ cắt giảm thêm gần 6.000 lao động

Xã hội 13/05/2023 15:14

Do đơn hàng sụt giảm nên Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam (chuyên sản xuất giày thể thao tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) có kế hoạch chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 10% nhân công trong thời gian tới. Việc cắt giảm chia làm 2 đợt, cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, trong buổi làm việc giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa qua, lãnh đạo công ty TNHH Pouyuen Việt Nam cho biết, do đơn hàng sụt giảm nên đơn vị này có kế hoạch chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 10% nhân công trong thời gian tới. Việc cắt giảm chia làm 2 đợt, cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Đợt 1, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 4.519 người lao động vào cuối tháng 6. Đợt 2, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 1.225 người lao động vào đầu tháng 7. Tổng cộng 2 đợt là 5.744 lao động.

Theo lãnh đạo công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, các trường hợp lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi; các trường hợp khó khăn như hộ nghèo, lao động khuyết tật; trường hợp trong cùng gia đình (vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em...) sẽ không đưa vào diện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong 2 đợt này, ngoại trừ những người lao động tự nguyện thôi việc.

TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam sẽ cắt giảm thêm gần 6.000 lao động - Ảnh 1
Doanh nghiệp đông công nhân nhất TP.HCM sẽ cắt giảm thêm gần 6.000 lao động - Ảnh: Báo Dân Trí 

Công ty cũng đã thảo luận với công đoàn cơ sở, tổ chức thương lượng với người lao động về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, chi trả trợ cấp thôi việc…

Chế độ trợ cấp thôi việc cho số công nhân sắp cắt giảm cũng giống như đợt gần 2.500 lao động cắt giảm vào tháng 2 vừa qua. Cụ thể, công ty chi trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty, cứ mỗi năm là 0,8 tháng tiền lương (tiền lương căn cứ chi trả trợ cấp được tính bằng bình quân 6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng).

Dự kiến cuối tháng 5 và đầu tháng 6, công ty TNHH Pouyuen Việt Nam sẽ tổ chức gặp mặt người lao động để thông tin về các chính sách trả trợ cấp thôi việc, ngày nhận lương, nhận sổ bảo hiểm xã hội, đóng thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế thu nhập cá nhân…

Dẫn tin từ Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, chiều 12/5, UBND TP Hồ Chí Minh có công văn gửi các ngành chức năng yêu cầu có giải pháp giúp đỡ kịp thời người lao động phải nghỉ việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam (chuyên sản xuất giày thể thao tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, UBND quận Bình Tân và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam theo quy định pháp luật lao động; thực hiện kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp như: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề.

TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam sẽ cắt giảm thêm gần 6.000 lao động - Ảnh 2
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH PouYuen - Ảnh: Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam

Trung tâm Dịch vụ việc làm chủ động khảo sát nguyện vọng của người lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm để nhanh chóng tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp và tổ chức cho người lao động gặp gỡ phỏng vấn tìm việc mới. 

Cục Thuế hướng dẫn Công ty các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân khi người lao động nhận các khoản chi trả thôi việc và hướng dẫn thời điểm hoàn thuế cho người lao động; đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố tăng cường nhân sự cho Bảo hiểm xã hội quận Bình Tân để thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội của người lao động sau khi Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp với tổ chức Công đoàn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đảm bảo các quyền lợi của người lao động; có giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động bị cắt giảm gặp khó khăn.

Trước đó, tháng 11/2022, Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam đã cho gần 20.000 công nhân lao động sắp xếp nghỉ luân phiên; tháng 2/2023 Công ty đã cắt giảm 2.358 người lao động với hình thức “thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động do tình hình đơn đơn hàng khó khăn. 

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Từ khóa:   tin xã hội cắt giảm nhân sự Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

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