TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm 1.249 lao động, hỗ trợ cao nhất hơn 350 triệu đồng

Trong sáng 3/6, có 1.249/1.257 người lao động đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, 8 người còn lại vắng mặt vì đang nghỉ phép. Số lao động đồng ý nghỉ việc sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 8/7/2023.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 3/6, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP HCM thông tin Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) đã tiến hành thông báo kế hoạch giảm nhân sự và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đợt 2 với người lao động. Theo kế hoạch dự kiến trước đó, trong đợt 2 công ty sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với 1.225 lao động, tuy nhiên danh sách chính thức người lao động đăng ký là 1.257 người, tăng 32 người.

Trong sáng 3/6, có 1.249/1.257 người lao động đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, 8 người còn lại vắng mặt vì đang nghỉ phép. Số lao động đồng ý nghỉ việc sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 8/7/2023.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm 1.249 lao động - Ảnh: Báo Người Lao Động Dẫn tin từ Báo Tiền Phong, buổi tiếp xúc diễn trong sáng 3/6, Công ty đã thông tin các chế độ chính sách người lao động được hưởng sau khi nghỉ việc; từng người lao động được PouYuen công bố cụ thể các khoản kinh phí được nhận, trong đó có mức trợ cấp nghỉ việc (tạm tính), gửi đầy đủ các thông tin hướng dẫn để người lao động hiểu rõ trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 8/7/2023, kể từ ngày 3/6/2023 đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được nghỉ việc và hưởng đủ lương. Công ty sẽ chi trả tiền lương tháng 7 và trợ cấp thôi việc vào ngày 14/7.

Về chi trả chế độ cho người lao động, tổng số tiền dự kiến chi trả trợ cấp thôi việc là 164 tỷ đồng, mức nhận cao nhất là 376 triệu đồng, thấp nhất là 15,8 triệu đồng (có 5 người nhận mức thấp trong khoảng từ 15,8 - 28 triệu đồng), bình quân là 130 triệu đồng. Trong đợt này, người lao động nhận được trợ cấp thôi việc cao nhất là 376 triệu đồng, thấp nhất là 15,8 triệu đồng - Ảnh: Báo Tiền Phong Về cơ cấu lao động nghỉ việc đợt 2, cụ thể:độ tuổi từ 21-30 tuổi: 8%, 30-40 tuổi: 40%, trên 40 tuổi: 52%. Người có thâm niên dưới 5 năm: 8%, 5-10 năm: 19%, 10-15 năm: 37% và 15-20 năm: 25%, trên 20 năm: 11%. Trong đó, người cư trú tại TPHCM: 32%, Long An: 16%, Tiền Giang: 8% và các tỉnh khác 44%. Được biết, tuần tới Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam sẽ có báo cáo chính thức gửi các cơ quan nhà nước để thông tin kết quả thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Hồi cuối tháng 5, Công ty PouYuen đã cắt giảm đợt 1 gần 4.500 lao động. Qua 2 đợt, doanh nghiệp này đã chấm dứt việc làm với gần 6.000 người.

TP.HCM: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam sẽ cắt giảm thêm gần 6.000 lao động Do đơn hàng sụt giảm nên Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam (chuyên sản xuất giày thể thao tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) có kế hoạch chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 10% nhân công trong thời gian tới. Việc cắt giảm chia làm 2 đợt, cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

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