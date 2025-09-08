Ngày 7/9, Công an phường Hạnh Thông, TPHCM vẫn đang xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý những người có liên quan đến các đoạn clip phát tán trên mạng xã hội cho rằng, bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng tại phòng khám.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 7/9, cơ quan chức năng phường Hạnh Thông (TP HCM) đang xác minh clip cô gái tố chủ phòng khám nha khoa hành hung, đập phá tài sản.

Mạng xã hội chia sẻ clip người phụ nữ mặc áo blouse tấn công, đập phá tài sản cô gái - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chiều cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy cô gái đang ngồi ở phòng khám nha khoa thì người phụ nữ mặc áo blouse trắng ra nói chuyện. Họ lời qua tiếng lại, cô gái lấy điện thoại ghi hình thì người mặc áo blouse trắng đẩy ngã, giật điện thoại đập xuống đất.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 3-9, tại một cơ sở nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Hình ảnh người mặc áo blouse tấn công, ném vỡ điện thoại của nữ khách hàng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sự việc khiến khu vực bên trong phòng khám náo loạn, một số người phải can ngăn. Sau đó, vị khách rời khỏi phòng khám.

Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong việc làm răng giữa phòng răng và nữ khách hàng.

Đại diện UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an đã mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định.

