Cháy nhà vắng chủ ở Củ Chi, hàng xóm thay nhau dập lửa trong đêm

Đám cháy bùng phát dữ dội vào khoảng 1 giờ sáng trên đường 144, xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ sáng, người dân phát hiện cháy nhà dân trên đường 144 (xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM) nên hô hoán, gọi báo cơ quan chức năng.

Lúc này, người dân sống trong khu vực cùng công an địa phương phá cửa, xông vào căn nhà cháy dập lửa. Điện tại khu vực cũng được ngắt để đảm bảo an toàn. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Củ Chi sau đó cũng có mặt tiến hành chữa cháy.

Theo người dân tại khu vực tham gia chữa cháy cho biết, trước đó, người trong gia đình này đi du lịch. Thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà không có người.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Thanh Niên)

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Bình Mỹ (H.Củ Chi) cho biết, vụ cháy nhà dân trên chỉ thiệt hại tài sản, không có thiệt hại về người. Nhận định ban đầu là do chập điện. Nguyên nhân cụ thể vụ cháy đang được công an làm rõ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, rạng sáng nay tại An Giang cũng xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng: Khoảng 1h30 ngày 10-8, ông Nguyễn Văn Huệ (47 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng nổ từ phía chợ Mỹ Đức.

Chạy ra xem thì thấy lửa bùng lên từ ki ốt kinh doanh đồ nhựa "Tư Ớt" của bà Bùi Thị Bông ngay góc sau bên trái chợ Mỹ Đức. Sau đó ngọn lửa lan sang các ki ốt khác.

Ông Huệ hô hoán mọi người cùng nhau dập lửa và điện thoại cho lực lượng công an đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Thống kê thiệt hại sơ bộ, vụ cháy chợ làm 15 ki ốt bị thiêu rụi, trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

