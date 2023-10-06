Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 42 Đào Tấn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), khi căn nhà đang bốc cháy dữ dội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã dùng thang chuyên dụng đưa toàn bộ người trong gia đình ra ngoài an toàn.

Theo VTC News đưa tin, ngày 6/10, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn lúc giữa khuya. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 42 Đào Tấn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: Báo Tiền Phong. Khoảng 23 giờ ngày 5/10, Công an phường Bình Hiên (quận Hải Châu) nhận được tin báo người dân về vụ cháy xảy ra tại số nhà 41 Đào Tấn, có 3 người trong gia đình bị mắc kẹt trong nhà.

Nhận tin, lập tức Tổ tuần tra 8394 phường Bình Hiên có mặt tại hiện trường, phá cửa vào nhà cứu người nhưng do sức nóng quá lớn nên không thể tiếp cận. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 khiến 3 người trong gia đình bị mắc kẹt, phải chạy lên tầng 2 cầu cứu. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 khiến 3 người trong gia đình bị mắc kẹt, phải chạy lên tầng 2 cầu cứu. Ảnh: Báo Tiền Phong. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: VTC News. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Hải Châu cùng phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, dùng thang chuyên dụng đưa toàn bộ người trong gia đình ra ngoài an toàn, khống chế vụ cháy.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Như thông tin trước đó từ báo Tiền Phong, rạng sáng 30/9, căn nhà trong hẻm trên đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Lửa kèm khói đen bao phủ, cả phố náo loạn. Bên trong có 6 người (3 người lớn, 3 trẻ nhỏ) mắc kẹt. Vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm trên đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Báo Tiền Phong. Nhận tin báo, 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa được huy động tới hiện trường, phun nước dập lửa. Hơn một giờ triển khai chữa cháy, ngọn lửa được khống chế. Cả 6 người mắc kẹt trong hỏa hoạn, lần lượt thoát ra ngoài bằng cửa sau của căn nhà nơi xảy ra cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng ngôi nhà và nhiều tài sản bị cháy, hư hỏng nặng.

Cháy lớn trong đêm, cảnh sát Hải Phòng phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong nhà Vụ cháy xảy ra lúc 0h28 ngày 6.10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã cứu an toàn 4 người trong ngôi nhà cháy ở xã An Hưng, huyện An Dương.

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