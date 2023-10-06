Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng

Đời sống 06/10/2023 14:46

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 42 Đào Tấn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), khi căn nhà đang bốc cháy dữ dội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã dùng thang chuyên dụng đưa toàn bộ người trong gia đình ra ngoài an toàn.

 

Theo VTC News đưa tin, ngày 6/10, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn lúc giữa khuya.

Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 42 Đào Tấn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Khoảng 23 giờ ngày 5/10, Công an phường Bình Hiên (quận Hải Châu) nhận được tin báo người dân về vụ cháy xảy ra tại số nhà 41 Đào Tấn, có 3 người trong gia đình bị mắc kẹt trong nhà.

Nhận tin, lập tức Tổ tuần tra 8394 phường Bình Hiên có mặt tại hiện trường, phá cửa vào nhà cứu người nhưng do sức nóng quá lớn nên không thể tiếp cận. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 khiến 3 người trong gia đình bị mắc kẹt, phải chạy lên tầng 2 cầu cứu.

Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Đám cháy xuất phát từ tầng 1 khiến 3 người trong gia đình bị mắc kẹt, phải chạy lên tầng 2 cầu cứu. Ảnh: Báo Tiền Phong. 
Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng - Ảnh 3
Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: VTC News. 

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Hải Châu cùng phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, dùng thang chuyên dụng đưa toàn bộ người trong gia đình ra ngoài an toàn, khống chế vụ cháy.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Như thông tin trước đó từ báo Tiền Phong, rạng sáng 30/9, căn nhà trong hẻm trên đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Lửa kèm khói đen bao phủ, cả phố náo loạn. Bên trong có 6 người (3 người lớn, 3 trẻ nhỏ) mắc kẹt.

Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng - Ảnh 4
Vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm trên đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Nhận tin báo, 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa được huy động tới hiện trường, phun nước dập lửa.

Hơn một giờ triển khai chữa cháy, ngọn lửa được khống chế. Cả 6 người mắc kẹt trong hỏa hoạn, lần lượt thoát ra ngoài bằng cửa sau của căn nhà nơi xảy ra cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng ngôi nhà và nhiều tài sản bị cháy, hư hỏng nặng.

Cháy lớn trong đêm, cảnh sát Hải Phòng phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong nhà

Cháy lớn trong đêm, cảnh sát Hải Phòng phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong nhà

Vụ cháy xảy ra lúc 0h28 ngày 6.10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã cứu an toàn 4 người trong ngôi nhà cháy ở xã An Hưng, huyện An Dương.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở Đà Nẵng cứu 3 người trong hỏa hoạn tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội