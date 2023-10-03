TP.HCM: Bồn xử lý nước thải gần hồ bơi chung cư bốc cháy ngùn ngụt, học sinh bỏ chạy tán loạn

Đời sống 03/10/2023 14:14

Sáng ngày 3/10, bồn xử lý nước thải của chung cư 4S Linh Đông (TP.Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt gần cạnh hồ bơi, nhiều học sinh đang học bơi bỏ chạy tán loạn.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, khoảng 10h30 ngày 3/10, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên tại bồn xử lý nước thải phía sau chung cư 4S Linh Đông, TP Thủ Đức.

TP.HCM: Bồn xử lý nước thải gần hồ bơi chung cư bốc cháy ngùn ngụt, học sinh bỏ chạy tán loạn - Ảnh 1
Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Phát hiện cháy, nhiều người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Một cư dân cho biết bồn xử lý nước thải của chung cư nằm gần hồ bơi dành cho học sinh.

TP.HCM: Bồn xử lý nước thải gần hồ bơi chung cư bốc cháy ngùn ngụt, học sinh bỏ chạy tán loạn - Ảnh 2
Bồn xử lý nước thải của chung cư nằm gần hồ bơi dành cho học sinh. Ảnh: Báo Dân Việt. 
TP.HCM: Bồn xử lý nước thải gần hồ bơi chung cư bốc cháy ngùn ngụt, học sinh bỏ chạy tán loạn - Ảnh 3
Nhiều người dân ở chung cư 4S Linh Đông hỗ trợ lực lượng chức năng TP.Thủ Đức ứng cứu vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Việt. 

"Khi nghe người dân hô hoán, các giáo viên cũng đưa học sinh ra khỏi khu vực an toàn", một cư dân nói.

TP.HCM: Bồn xử lý nước thải gần hồ bơi chung cư bốc cháy ngùn ngụt, học sinh bỏ chạy tán loạn - Ảnh 4
Khói bốc lên từ khu vực bồn xử lý nước thải. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 11h, hỏa hoạn được khống chế. Cơ quan chức năng TP Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong, những tình huống cháy nổ liên quan đến chung cư được người dân đề cao cảnh giác hơn. Một vụ cháy chung cư khác ở Hà Nội cũng vừa xảy ra vào tối ngày 1/10 vừa qua.

Như báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 20h20 cùng ngày, người dân chung cư The Emerald Mỹ Đình phát hiện cháy tại căn hộ tầng 6 tòa nhà E3 đã báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng PCCC cơ sở đã khoanh vùng đám cháy và tiến hành chữa cháy ban đầu. Lực lượng PCCC&CNCH trên địa bàn cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến 21h cùng ngày đám cháy được dập tắt.

TP.HCM: Bồn xử lý nước thải gần hồ bơi chung cư bốc cháy ngùn ngụt, học sinh bỏ chạy tán loạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Diện tích đám cháy khoảng 3m2 ngoài lô gia căn hộ. Không có cư dân nào bị thương. Theo lời chủ nhà cho biết cháy xuất phát từ nồi chiên không dầu đang chiên cá để ngoài ban công.

Do trong quá trình xử lý một nhân viên tòa nhà bị ngạt khói nhẹ nhưng đã tỉnh táo bình thường và đang kiểm tra sức khỏe tại trung tâm y tế.

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Nguyên nhân đám cháy bùng phát từ nồi chiên không dầu đang nướng cá, được đặt ở ban công, thiêu rụi phần lô gia tại chung cư The Emerald (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

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