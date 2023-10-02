Cháy chung cư ở Hà Nội trong đêm vì chủ nhà nướng cá, thiêu rụi phần lô gia

Đời sống 02/10/2023 06:46

Nguyên nhân đám cháy bùng phát từ nồi chiên không dầu đang nướng cá, được đặt ở ban công, thiêu rụi phần lô gia tại chung cư The Emerald (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Theo thông tin từ VTC News, Tối 1/10, một vụ cháy xảy ra tại tòa E3 chung cư The Emerald Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

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Ngọn lửa bùng lên từ ban công khu vực tầng 6 của tòa nhà CT8 trong khu đô thị. Ảnh: VTC News

Khoảng 20h20, người dân thấy lửa ngùn ngụt tại một căn hộ toà nhà chung cư trên nên thông báo cho cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà.

Lúc 20h32, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy. Công an quận Nam Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cứu nạn. 20h40, công an quận có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng PC07 và ban quản lý tòa nhà sử dụng họng nước chữa cháy tại tầng 6 để dập lửa. Đến 20h45, đám cháy được khống chế và 20h56 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Cháy chung cư ở Hà Nội trong đêm vì chủ nhà nướng cá, thiêu rụi phần lô gia - Ảnh 2
Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ảnh VietNamNet. 

Theo VietNamNet đưa tin, nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy tại chung cư The Emerald (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chủ căn hộ đang sử dụng nồi chiên không dầu tại ban công.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện lửa bùng lên từ ban công khu vực tầng 6 của tòa nhà CT8 trong khu đô thị. Ngọn lửa nhanh chóng bùng to và tạo ra cột khói đen khiến nhiều người ở bên dưới hoảng hốt.

Cháy chung cư ở Hà Nội trong đêm vì chủ nhà nướng cá, thiêu rụi phần lô gia - Ảnh 3
Lực lượng Cảnh sát PCCC điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Ảnh VietNamNet. 
Cháy chung cư ở Hà Nội trong đêm vì chủ nhà nướng cá, thiêu rụi phần lô gia - Ảnh 4
Nhiều đồ đạc ngoài ban công đã bị cháy đen. Ảnh: VietNamNet. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC xác định, diện tích cháy khoảng 2,5 m2, thiệt hại về tài sản đang được kiểm đếm.

Theo lời chủ căn hộ, đám cháy xuất phát từ nồi chiên không dầu đang nướng cá để ngoài ban công, sau đó cháy lan ra ban công.

Trong quá trình chữa cháy, một nhân viên tòa nhà bị ngạt khói nhẹ, hiện đã tỉnh táo bình thường và đang được kiểm tra y tế.

Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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