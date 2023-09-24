Bắc Giang: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy, gây thiệt hại nặng nề về tài sản 

Đời sống 24/09/2023 08:39

Liên tiếp 2 vụ cháy xảy ra trong 2 ngày 22 và 23.9, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã gây thiệt hại về tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Theo báo Lao Động đưa tin, sáng 24.9, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 2 ngày 22-23.9, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản.

Cụ thể, vào rạng sáng 23.9, một xưởng may gia công bao bì của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Ngọc Ánh ở xã Đồng Vương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã bốc cháy.

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Hiện trường vụ cháy xưởng may gia công bao bì ở xã Đồng Vương, huyện Yên Thế (Bắc Giang). Ảnh: Báo Lao Động.  

Công ty TNHH một thành viên Thương mại Ngọc Ánh có trụ sở chính ở tỉnh Lạng Sơn, thuê lại diện tích hơn 400m2 đất của một số hộ dân để mở xưởng may gia công bao bì.

Thời gian này đơn hàng ít nên trong hơn một năm nay, xưởng hoạt động cầm chừng. Khu vực xưởng không tồn chứa nhiều chất dễ cháy.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an huyện Yên Thế) đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã, đội dân phòng địa phương, cán bộ Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) đóng trên địa bàn triển khai ngay phương án cứu tài sản, dập lửa chữa cháy.

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Lực lượng chức năng đã phá dỡ cửa, di chuyển nhiều tài sản có giá trị như ôtô, máy phát điện, máy biến áp và một số máy may công nghiệp khác. Ảnh: Báo Lao Động. 

Thời điểm xảy ra cháy, xưởng may khóa cửa, không có người, bảo vệ trông coi vắng mặt. Lực lượng chức năng đã phá dỡ cửa, di chuyển nhiều tài sản có giá trị như ôtô, máy phát điện, máy biến áp và một số máy may công nghiệp khác.

Riêng vụ cháy ngày 22-9 tại lán để xe của một hộ dân tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Đối Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) cũng gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Cụ thể theo báo Bắc Giang đưa tin, vụ cháy xảy ra tại lán để xe của gia đình anh Phan Thanh C. Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 0 giờ 45 phút sáng 22/9, người dân đi đường phát hiện lán để xe có khói và lửa bốc lên. Một số người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ cùng gia đình dập lửa. 

Bắc Giang: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy, gây thiệt hại nặng nề về tài sản  - Ảnh 3
Vụ cháy lán để xe của một hộ dân tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Đối Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang. 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện) phối hợp với Công an thị trấn triển khai phương án chữa cháy, dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Thống kê sơ bộ, ngọn lửa đã thiêu rụi một xe ô tô Tucson, một xe mô tô và một số vật dụng gia đình; ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng. 

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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