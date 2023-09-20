Thái Nguyên: Quán cà phê cháy dữ dội, nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn

Theo thông tin ban đầu, người dân xung quanh thấy một cột khói bốc lên tại quán cà phê Sun Garden, sau đó nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn. Mọi người liền hô tri nhau chạy thoát nạn, đồng thời gọi lực lượng chữa cháy.

Theo VietNamNet đưa tin, Ông Lý Văn Hào, Chủ tịch Phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên) cho biết, trưa ngày 20/9, quán cà phê Sun Garden nằm trên địa bàn đã xảy ra cháy lớn.

Đến 13h30 ngọn lửa đã được dập tắt, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã điều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Công an phường Phú Xá và dân phòng đã được huy động hỗ trợ lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản cho người dân.

Ghi nhận tại hiện trường, quán cà phê được thiết kế với nhiều vật liệu là tre, nứa nên đám cháy lan nhanh.

Cũng trong ngày 20/9, một quán karaoke ở Đắk Lắk cũng cháy, đám cháy này bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét…

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 20/9, hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều phương tiện của Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương dập tắt vụ cháy xảy ra tại quán karaoke Lâm Hiền 2 (đường Mạc Đĩnh Chi, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc).

Cháy quán karaoke Lâm Hiền 2 (đường Mạc Đĩnh Chi, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc). Ảnh: Báo Tiền Phong.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, quán karaoke Lâm Hiền 2 bất ngờ bốc cháy dữ dội, nghi ngút khói, bao trùm cả khu phố.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắc đã có mặt, nỗ lực dập tắt vụ cháy.

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắc nỗ lực dập tắt vụ cháy. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Do ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao bao trùm cả khu phố, các chiến sĩ chữa cháy phải mang bình giữ khí để tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy. Bên ngoài, người dân theo dõi rất đông. Đây là quán karaoke lớn nhất huyện Krông Pắc với 10 phòng hát và 21 bàn bi-a.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.