Quảng Ninh: Cháy căn hộ chung cư, khói lan khắp hành lang, người dân hốt hoảng bỏ chạy 

Lúc này, khói từ vụ cháy đã lan ra hành lang của tầng 11. Khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy của chung cư, nhiều người dân hốt hoảng chạy xuống tầng 1 và báo lực lượng chức năng.

Theo VietNamNet đưa tin, một hộ gia đình sinh sống tại tầng 11, tòa A, chung cư Bim đã bị cháy hệ thống hút mùi ở khu bếp.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt để hỗ trợ. Tuy nhiên, lực lượng an ninh của chung cư đã nhanh chóng dập được ngọn lửa.

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, đêm 12 rạng sáng 13/9 ở chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân làm 56 người chết, 37 người bị thương nhiều người dân bắt đầu đề cao cảnh giác và nâng cao ý thức PCCC hơn.

Như VNExpress đưa tin về một vụ cháy căn hộ tầng 3 chung cư D17, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, bốc cháy lúc rạng sáng khiến nhiều người hoảng loạn. Theo đó, khoảng 1h15 ngày 17/9, lửa bùng lên tại căn hộ rộng khoảng 60 m2 trong chung cư D17. Nghe thấy tiếng chuông báo reo to, nhiều hộ dân sống trong tòa nhà cao 6 tầng hò nhau chạy xuống dưới sân. Lửa bắt đầu lớn dần và tràn ra ngoài cửa sổ.

Vụ cháy căn hộ trên tầng 3 chung cư D17, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Ảnh: VNExpress.

Thời điểm cháy, trong căn hộ có hai vợ chồng và ba con, tất cả may mắn thoát ra ngoài trước khi lửa bùng mạnh ở phòng khách.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an huyện Gia Lâm điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Sau khoảng 5 phút, đám cháy được dập tắt.

Đại diện UBND xã Đặng Xá cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, song toàn bộ vật dụng trong căn hộ đã bị thiêu rụi. Gia đình nạn nhân được bố trí chỗ ở mới cho tới khi hậu quả được khắc phục.