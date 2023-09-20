Nóng: Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong, dự kiến chi trả bảo hiểm trên 10 tỷ đồng

Đời sống 20/09/2023 19:35

Theo thống kê đến ngày 19.9, 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini, số tiền chi trả bảo hiểm ước khoảng 10,3 tỷ đồng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, theo thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), thống kê đến ngày 19.9, 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ. Số tiền chi trả bảo hiểm ước khoảng 10,3 tỷ đồng.

Hiện nay, doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả tiền bảo hiểm với tổng số tiền 4,38 tỷ đồng. Các trường hợp khác đang làm các thủ tục bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm.

Nóng: Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong, dự kiến chi trả bảo hiểm trên 10 tỷ đồng - Ảnh 1
Theo thống kê đến ngày 19.9, số tiền chi trả bảo hiểm ước khoảng 10,3 tỉ đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, ngay sau khi có thông tin thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, cục này đã có văn bản gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, nhanh chóng bồi thường thiệt hại cho các khách hàng là nạn nhân của vụ cháy.

Trước đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng trao đổi với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đề nghị hiệp hội phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương sớm có danh sách các nạn nhân, giúp các công ty bảo hiểm có thể chủ động rà soát mà không cần đợi khách hàng gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Theo VTC News đưa tin, theo báo cáo ban đầu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến ngày 19/9, có 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người, trong đó 28 trường hợp tử vong và 12 trường hợp bị thương.

Nóng: Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong, dự kiến chi trả bảo hiểm trên 10 tỷ đồng - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ. Ảnh: VOV. 

Ước số tiền chi trả bảo hiểm khoảng 10,3 tỷ đồng, trong đó: Bảo hiểm nhân thọ khoảng 9,8 tỷ đồng (AIA 4,3 tỷ đồng, Manulife 4,8 tỷ đồng, Chubb Life 200 triệu đồng, Generali 496 triệu đồng); Bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu là bảo hiểm học sinh sinh viên (Bảo hiểm Bảo Việt 80 triệu đồng, Bảo Minh 100 triệu đồng, PVI 105 triệu đồng, PJICO 78 triệu đồng, MIC 140 triệu đồng, VBI 15 triệu đồng).

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông tin thêm, theo báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm, một số trường hợp cả gia đình tử vong nên chưa xác định được người thụ hưởng; một số trường hợp gia đình đề nghị đợi sau khi lo xong các thủ tục an táng nạn nhân.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó khăn do chưa tra cứu được thông tin chính thức và đầy đủ về danh sách nạn nhân (tử vong, nằm viện điều trị) để đối chiếu toàn diện với danh sách khách hàng tại doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó có hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

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