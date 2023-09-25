Đám cháy bùng lên lúc rạng sáng 25.9 tại căn nhà trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Cả gia đình thoát nạn theo lối thoát hiểm nhưng một nữ giúp việc tử vong tại tầng trệt căn nhà.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 25.9, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp lực lượng địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh. Vụ cháy làm một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị C. (61 tuổi), nữ người giúp việc. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn nhà nói trên còn có 3 người khác là vợ chồng ông Nguyễn Thanh T. và con nhỏ.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày (25.9), căn nhà tại địa chỉ 4/21a đường số 2 (khu phố 3, P.Hiệp Bình Chánh) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường căn nhà bị cháy, theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc rất có thể do nạn nhân tẩm xăng tự thiêu. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trong đám cháy, ông T. cùng vợ và con đã sử dụng lối thoát hiểm trèo qua nhà hàng xóm, kịp thời thoát ra ngoài an toàn, còn bà C. vẫn kẹt bên trong căn nhà.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Thủ Đức đã điều tám xe cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt đám, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nạn nhân nữ tại tầng trệt. Qua xác minh của công an, người tử vong là bà Nguyễn Thị C, 61 tuổi, là người giúp việc của chủ nhà.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc rất có thể do nạn nhân tẩm xăng tự thiêu.

Hiện trường vụ cháy nhà dân làm một người giúp việc tử vong đang được phong tỏa.

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