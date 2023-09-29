TP.HCM phát hiện hơn 1.500 chung cư mini, nhà trọ vi phạm cháy nổ

Đời sống 29/09/2023 09:42

Bước đầu kiểm tra, rà soát 10.000 cơ sở, Công an TP.HCM phát hiện hơn 1.500 trường hợp vi phạm cháy nổ và xử phạt với số tiền hàng tỷ đồng.

Theo VietNamNet đưa tin, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 28/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP cho biết, thời gian qua, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức nhanh chóng tham mưu ban hành kế hoạch, đồng loạt ra quân tổng rà soát, kiểm tra địa bàn.

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Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP. Ảnh: VietNamNet. 

Bước đầu, các lực lượng đã kiểm tra 10.000 cơ sở, phát hiện, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng, đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở.

Ngoài ra, có 4 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực xây dựng, 41 cơ sở bị xử lý về đăng ký kinh doanh, 161 cơ sở bị xử lý trong đăng ký thường trú, tạm trú.

TP.HCM phát hiện hơn 1.500 chung cư mini, nhà trọ vi phạm cháy nổ - Ảnh 2
Lực lượng đã kiểm tra 10.000 cơ sở, phát hiện, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng. Ảnh: VietNamNet. 

Theo VOV đưa tin, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, xu hướng chuyển đổi sử dụng các phương tiện điện thay thế xe xăng nhằm bảo vệ môi trường cũng dẫn đến gia tăng nguy cơ cháy nổ. “Số lượng phương tiện sử dụng điện tăng thì chắc chắn ngoài việc góp phần bảo vệ môi trường thì nguy cơ về cháy, nổ cũng sẽ gia tăng. Đó là quy luật. Vừa qua ở một số khu vực, địa phương cũng xảy ra một số vụ cháy liên quan đến các xe điện.

TP.HCM phát hiện hơn 1.500 chung cư mini, nhà trọ vi phạm cháy nổ - Ảnh 3
Biển khuyến cáo không sử dụng thang máy khi có cháy được viết tay của một nhà trọ cao tầng ở quận Tân Bình. Ảnh: VOV 

Qua tổng hợp chúng tôi thấy nguyên nhân cháy là do một số thói quen của người sử dụng loại phương tiện này. Thứ nhất là thói quen sạc pin qua đêm, không có người trông coi. Thứ hai là sạc xe ngay sau khi sử dụng khi pin đang còn nóng mà chúng ta về cắm sạc ngay. Cái thứ ba là chúng ta mua sắm các phương tiện giá rẻ”.

Công an TPHCM cũng đưa ra khuyến cáo, trong quá trình sạc cho xe máy, xe đạp điện, các tủ điện, thiết bị điều khiển và cấp nguồn cho trạm sạc cần đặt ở nơi khô ráo, ngăn cách với khu vực có nguồn lửa, nguồn nhiệt.

TP.HCM phát hiện hơn 1.500 chung cư mini, nhà trọ vi phạm cháy nổ - Ảnh 4
Một loạt “chuồng cọp” ở chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) được cơi nới và rào kín thiếu an toàn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Vị trí sạc xe điện cũng cần ngăn cách với khu vực để xe động cơ khác. Khi sạc điện, người dân không để xe bên trên hoặc gần vật dụng, hàng hóa dễ cháy nổ, gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Đồng thời, người dân cần thường xuyên kiểm tra xe khi sạc để kịp thời phát hiện, xử lý ngày sự cố, không sạc xe qua đêm.

Trước đó, ngày 13/9, UBND TP.HCM ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao tăng cường công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu chỉ đạo ưu tiên kiểm tra các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini... hoàn thành trong tháng 10/2023. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định PCCC thì kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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Vào khoảng 5h sáng ngày 26/9, người dân sống tại gần căn nhà trên phát hiện đang xảy ra cháy tại tầng trệt. Thời điểm trên, trong nhà có một người đàn ông.

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