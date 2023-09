TP.HCM phát hiện hơn 1.500 chung cư mini, nhà trọ vi phạm cháy nổ

Theo VietNamNet đưa tin, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 28/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP cho biết, thời gian qua, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức nhanh chóng tham mưu ban hành kế hoạch, đồng loạt ra quân tổng rà soát, kiểm tra địa bàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP. Ảnh: VietNamNet.

Bước đầu, các lực lượng đã kiểm tra 10.000 cơ sở, phát hiện, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng, đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở.