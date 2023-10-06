Cháy lớn trong đêm, cảnh sát Hải Phòng phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong nhà

Đơn vị đã điều động 10 cán bộ chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, tổ chức trinh sát. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đang xảy ra cháy ôtô con đỗ trong gara, khói và lửa bao trùm tại khu vực sân nhà dân.

Theo báo Lao Động đưa tin, hồi 0h28 ngày 6.10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Quán Toan nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cháy tại nhà dân gần sân bóng An Phong ở thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương .

Trinh sát đã tiếp cận, ngắt điện khu vực cháy, phá các cửa để thoát khói, phát hiện 4 người bị nạn đang hoảng loạn tại khu vực sân thượng tầng 2, tiếp cận và đưa 4 người bị nạn (2 người già, 2 thanh, thiếu niên) ra khu vực an toàn.

Ngay lập tức, chỉ huy chữa cháy triển khai đội hình 1 lăng B phun nước làm mát và đồng thời tìm kiếm người bị nạn tại khu vực phía trong nhà.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện An Dương cũng phối hợp chữa cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào hồi 0h48 cùng ngày.

Hiện, Công an huyện An Dương tiếp nhận hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, ngày 1/10 Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cũng giải cứu thành công 4 người trong một gia đình bị mắc kẹt trong nhà ống cháy lớn.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 23h hôm qua (1/10), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV1 nhận tin báo cháy của Trung tâm 114 về việc có vụ hỏa hoạn tại tầng 1, khu bếp của nhà số 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Quần chúng nhân dân cho biết đang có nhiều người mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà.

Vụ cháy ngày 1/10 tại nhà số 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Ảnh: VietNamNet.

Lực lượng chức năng tổ chức triển khai trinh sát, đeo bình khí lên tầng 2. Lúc này cửa đang chốt trong, những người mắc kẹt có tâm lý hoảng loạn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV1 đã động viên tinh thần và hướng dẫn, tìm cách đưa 4 người ra khỏi đám cháy an toàn.

4 người được giải cứu có 2 người lớn và 2 trẻ em. Vụ hỏa hoạn khiến 1 người bị bỏng nhẹ, một số tài sản trong nhà bị hư hỏng.