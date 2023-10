Cháy lớn trong đêm, cảnh sát Hải Phòng phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong nhà

Theo báo Lao Động đưa tin, hồi 0h28 ngày 6.10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Quán Toan nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cháy tại nhà dân gần sân bóng An Phong ở thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương .

Đơn vị đã điều động 10 cán bộ chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, tổ chức trinh sát. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đang xảy ra cháy ôtô con đỗ trong gara, khói và lửa bao trùm tại khu vực sân nhà dân.