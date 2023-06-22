Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình chết thương tâm ở Bắc Giang

Đời sống 22/06/2023 09:53

Rạng sáng ngày 22/6, tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, ông Diêm Đăng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 3 người tử vong.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 22/6 tại gia đình ông Tống Văn L. (SN 1965) ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn.

Thời điểm này, trong nhà có ông L. có chị Tống Thị T. (SN 1988, con gái ông L.) và cháu Nguyễn Quỳnh Tr. (3 tuổi, cháu ngoại ông L.). Người con gái út đưa vợ ông L. điều trị bệnh tại cơ sở y tế nên không có nhà. 

Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình chết thương tâm ở Bắc Giang - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Nhận tin báo về vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy đến hiện trường. 

Do ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm, nơi xảy ra cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín, việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. 

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

 

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, khoảng 5 giờ 10 phút ngày 22/6 vẫn có rất đông người dân tập trung tại đây. Toàn bộ căn nhà 2 tầng, khu vực xưởng, xe ô tô tải mới mua và toàn bộ vật dụng khác của gia đình ông L đã bị lửa thiêu rụi. Dù lửa đã tắt song khói, khí độc, hơi nóng từ các mảng tường vẫn phả ra xung quanh. 

Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình chết thương tâm ở Bắc Giang - Ảnh 2
Vải vụn khi cháy sản sinh ra nhiều khói, khí độc - Ảnh: Báo Bắc Giang

Được biết, hai năm nay, gia đình ông L thu mua vải vụn phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Toàn bộ nhà liền kề với xưởng được xây dựng trên diện tích khoảng 500 m2 tại thôn Sơn Quang; xung quanh nhà là một số cột điện dân sinh.

Để chứa hàng hóa, gia đình xây dựng khu xưởng kín bằng tường cố định, bố trí 2 cửa cuốn chở hàng ra vào. Thời điểm nhiều việc, cơ sở thuê 6, 7 công nhân đến làm việc.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

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