Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi, 335 gian hàng bị hư hại

Vụ cháy xảy ra tại chợ Khe Tre (H.Nam Đông, Thừa Thiên – Huế) rạng sáng nay 3.12. Vụ cháy kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ thiêu rụi nhiều tài sản, 335 gian hàng bị hư hại.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 3-12, ông Lê Thanh Hồ - phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) - cho biết lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy lớn ở chợ Khe Tre. Lửa bủa vây bên trong chợ Khe Tre huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 3h30 sáng, một ngọn lửa bất ngờ phát ra bên trong chợ Khe Tre. Lúc này khu chợ gần như không có người nên lửa lan rất nhanh. Khi người dân sống ở khu vực gần chợ phát hiện có cháy thì ngọn lửa đã bốc lên rất cao, bao trùm gần như toàn bộ các gian hàng bên trong khu chợ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều lượt xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy đã gây thiệt hại hơn 2.000 m² khuôn viên chợ Khe Tre. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Theo báo Thanh Niên đưa tin, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đám cháy đã gây thiệt hại hơn 2.000 m² khuôn viên chợ Khe Tre, trong đó thiêu rụi hơn 1.200 m² tại đình chính và hơn 960 m² tại đình phụ, làm hư hại hơn 335 gian hàng hộ kinh doanh. Rất may không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo H.Nam Đông cho biết, hiện tại các lực lượng nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường; tiếp tục huy động các lực lượng tham gia tổng dọn hiện trường vụ cháy và hỗ trợ các hộ tiểu thương khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó tiếp tục thống kê thiệt hại… Hiện trường bên trong chợ Khe Tre sau vụ cháy kinh hoàng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thống kê ban đầu, có đến hơn 335 gian hàng bị lửa làm hư hại sau vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên. Bên ngoài khu chợ, nhiều tiểu thương bất lực đứng nhìn hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Báo Thanh Niên. Do đây là vụ cháy lớn, đặc biệt hàng hóa bên trong khu chợ có nhiều vật liệu dễ cháy nổ khiến lực lượng chữa cháy phải mất nhiều giờ liền mới khống chế được ngọn lửa. Bên ngoài khu chợ, nhiều tiểu thương bất lực đứng nhìn hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi. Chợ Khe Tre là khu chợ lớn nhất huyện miền núi Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế với hàng trăm tiểu thương buôn bán ở đây. Ngôi chợ này cũng thường xuyên diễn ra các hoạt động giới thiệu ẩm thực của người đồng bào miền cao ở huyện Nam Đông đến khách du lịch.

Hiện trường vụ cháy chợ ở Vĩnh Long khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi Lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ số 2 Tân Long, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) vào tối 31/7.

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