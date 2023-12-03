Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi, 335 gian hàng bị hư hại

Đời sống 03/12/2023 13:56

Vụ cháy xảy ra tại chợ Khe Tre (H.Nam Đông, Thừa Thiên – Huế) rạng sáng nay 3.12. Vụ cháy kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ thiêu rụi nhiều tài sản, 335 gian hàng bị hư hại.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 3-12, ông Lê Thanh Hồ - phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) - cho biết lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy lớn ở chợ Khe Tre.

Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi, 335 gian hàng bị hư hại - Ảnh 1
Lửa bủa vây bên trong chợ Khe Tre huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

3h30 sáng, một ngọn lửa bất ngờ phát ra bên trong chợ Khe Tre. Lúc này khu chợ gần như không có người nên lửa lan rất nhanh. Khi người dân sống ở khu vực gần chợ phát hiện có cháy thì ngọn lửa đã bốc lên rất cao, bao trùm gần như toàn bộ các gian hàng bên trong khu chợ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều lượt xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi, 335 gian hàng bị hư hại - Ảnh 2
Đám cháy đã gây thiệt hại hơn 2.000 m² khuôn viên chợ Khe Tre. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo báo Thanh Niên đưa tin, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đám cháy đã gây thiệt hại hơn 2.000 m² khuôn viên chợ Khe Tre, trong đó thiêu rụi hơn 1.200 m² tại đình chính và hơn 960 m² tại đình phụ, làm hư hại hơn 335 gian hàng hộ kinh doanh. Rất may không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo H.Nam Đông cho biết, hiện tại các lực lượng nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường; tiếp tục huy động các lực lượng tham gia tổng dọn hiện trường vụ cháy và hỗ trợ các hộ tiểu thương khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó tiếp tục thống kê thiệt hại…

Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi, 335 gian hàng bị hư hại - Ảnh 3
Hiện trường bên trong chợ Khe Tre sau vụ cháy kinh hoàng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 
Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi, 335 gian hàng bị hư hại - Ảnh 4
Theo thống kê ban đầu, có đến hơn 335 gian hàng bị lửa làm hư hại sau vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi, 335 gian hàng bị hư hại - Ảnh 5
Bên ngoài khu chợ, nhiều tiểu thương bất lực đứng nhìn hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Do đây là vụ cháy lớn, đặc biệt hàng hóa bên trong khu chợ có nhiều vật liệu dễ cháy nổ khiến lực lượng chữa cháy phải mất nhiều giờ liền mới khống chế được ngọn lửa. Bên ngoài khu chợ, nhiều tiểu thương bất lực đứng nhìn hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi.

Chợ Khe Tre là khu chợ lớn nhất huyện miền núi Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế với hàng trăm tiểu thương buôn bán ở đây. Ngôi chợ này cũng thường xuyên diễn ra các hoạt động giới thiệu ẩm thực của người đồng bào miền cao ở huyện Nam Đông đến khách du lịch.

 

Hiện trường vụ cháy chợ ở Vĩnh Long khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Hiện trường vụ cháy chợ ở Vĩnh Long khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ số 2 Tân Long, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) vào tối 31/7.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chợ Khe Tre ở Huế tin mới tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu