Con rể bị cha mẹ vợ nói xấu chỉ vì một nguyên nhân cực kỳ tế nhị và nhạy cảm mà con gái lại nhỏ to với cha mẹ.

Hôn nhân đối với nhiều người mà nói đều là chuyện rất hạnh phúc, nam nữ quen nhau, yêu nhau rồi bắt đầu bước vào hôn nhân. Tôi tin rằng mỗi người đều muốn cho đối phương hay nói cách khác là chồng hay vợ của mình được hạnh phúc. Nếu như cảm thấy hôn nhân là địa ngục thì sao còn muốn kết hôn làm gì. Anh Vương cùng với vợ của mình chính là qua khoảng thời gian yêu đương rồi mới tu thành chánh quả, vô cùng hạnh phúc bước đến hôn nhân. Mẹ vợ của anh không đồng ý chuyện "ăn cơm trước kẻng" vì vậy mà anh Vương cùng vợ chưa từng xảy ra quan hệ trước hôn nhân. Sau khi kết hôn, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận quan hệ vợ chồng. Sau đêm tân hôn, vợ của anh chỉ nằm một bên xem tivi. Và cũng kể từ sau đêm tân hôn đó anh Vương cũng phát hiện vợ mình luôn phớt lờ mình.

Sau một khoảng thời gian, từ miệng người khác anh Vương nghe được họ đang nói xấu mình, nói rằng anh không thể thỏa mãn được vợ. Anh Vương vì vậy mà cực kỳ tức giận nên đi đến chất vấn người kia thì mới phát hiện chính cha mẹ vợ anh đã đi khắp nơi nói xấu về mình, nói rằng anh bị yếu sinh lý. Để lấy lại thể diện cho bản thân, anh Vương về nhà tìm cha mẹ vợ thì mới biết được rằng hóa ra trong đêm tân hôn ấy vợ anh đối với biểu hiện của anh không hề hài lòng. Sau đó vợ anh đã kể cho mẹ cô nghe. Kể từ sau đêm tân hôn đến nửa năm sau đó, anh Vương cùng với vợ quan hệ vợ chồng tổng cộng chỉ có 4 lần, mỗi lần vợ anh đều không quá thỏa mãn. Cha mẹ vợ anh còn tức giận cho rằng vợ anh đã gả sai người, cho rằng anh không xứng với cô, đang chà đạp cô.

Nghe được những gì cha mẹ vợ nói về mình, anh Vương cực kỳ không vui, vợ anh cảm thấy không thỏa mãn nhưng cũng không trực tiếp nói với anh mà lại đem chuyện nhạy cảm nói với cha mẹ vợ. Chính vì vậy đã tạo nên mâu thuẫn không đáng có cho một cặp vợ chồng. Nếu đã kết hôn thì tốt nhất nên thành thật và chân thành với nhau, để cùng nhau giải quyết hết mọi khúc mắc thì mới đúng. Hơn nữa, chuyện trong nhà không nên đem ra ngoài đường, nhất là chuyện nhạy cảm thế này, vì vậy mà hành động đi bàn tán về con rể của cha mẹ vợ anh Vương cũng hoàn toàn sai, làm sự việc thêm nghiêm trọng hơn.

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