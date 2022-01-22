Một nha hoàn bồi giá đỉnh cao nhất lịch sử, khiến tiểu thư chỉ có thể làm phi tử, bản thân lại trở thành hoàng hậu

Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, có rất ít câu chuyện của những người phụ nữ được ghi chép lại, bình thường chỉ có những người phụ nữ có thân phận hiển hách mới có khả năng được ghi chép lại trong sử sách. Trong lịch sử Trung Hoa có một vị nha hoàn bồi giá nhưng đã trực tiếp nhảy lên ngôi vị hoàng hậu, từ đó mà được ghi lại trong sử sách. Trong khi đó, chủ tử của nàng là một tiểu thư lại chỉ có thể làm một phi tử tầm thường, thậm chí ngay cả tên đầy đủ cũng không được ghi chép lại.

Tuy nhiên nha hoàn bồi giá cũng chia làm nhiều loại khác nhau. Có một số người là nha hoàn cùng với tiểu thư lớn lên, có vài người có thể là tỷ muội với tiểu thư. Bởi vì sợ phát sinh ra tai nạn bất ngờ, tiểu thư chết vì bệnh các loại mà các gia đình đã tìm đủ mọi cách để duy trì thế lực của mình, không phải chịu thiệt. Trong lịch sử, có một vị nha hoàn không chỉ phản công lên ngôi chính thất mà còn đi lên đến đỉnh cao nhất.

Thời xưa, khi một người con gái đi xuất giá, ngoài việc mang theo của hồi môn còn mang theo nha hoàn hầu hạ bên cạnh mình. Những nha hoàn bồi giá này không chỉ đi theo hầu hạ tiểu thư sau khi kết hôn mà thực tế còn hầu hạ cả phu quân của tiểu thư. Chỉ là ở trong hoàn cảnh bình thường thì tiểu thư khó mà để cho nha hoàn hầu hạ phu quân của mình. Xét cho cùng thì ở thời cổ đại vẫn luôn là mẹ quý nhờ con, ngộ nhỡ nha hoàn mà mang thai sinh ra con trai thì còn có thể đứng ngang hàng với tiểu thư.

Tiểu thư nhà giàu lưu lạc trở thành nha hoàn

Nhân vật ngày hôm nay chúng ta nói đến chính là Tống Phúc Kim. Nàng là hoàng hậu khai quốc của Nam Đường, đồng thời cũng là một vị nha hoàn bồi giá. Tống Phúc Kim vốn xuất thân từ gia đình giàu có nhưng ở thời cổ đại chiến tranh xảy ra liên miên, nàng trở thành người vô gia cư. Nàng lưu lạc đến Nam Kinh, cuối cùng được một người thu nhận giúp đỡ.

Người thu nhận nàng là một thứ sử địa phương Vương Nhung, nhìn thấy nàng tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp nên đem về nhà. Từ đó về sau, Tống Phúc Kim trở thành nha hoàn hầu hạ con gái của Vương Nhung. Bởi vì tuổi cũng xấp xỉ với Vương tiểu thư nên nàng từ nhỏ đã theo tiểu thư đi học, đồng thời cũng ở bên chăm sóc tiểu thư. Nàng hiểu rõ bản thân mình là nhờ Vương Nhung cứu vớt nên đối với tiểu thư tận tâm tận lực.

Vương tiểu thư cũng rất yêu thích người nha hoàn kề cạnh bên mình này. Sau khi Vương tiểu thư kết hôn thì cũng dẫn theo Tống Kim Phúc làm nha hoàn bồi giá. Đáng tiếc là thân thể Vương tiểu thư tương đối yếu ớt, thời gian dài cũng không thể sinh được con cho Từ Tri Cáo. Ở thời cổ đại, việc nối dõi tông đường là đại sự, Vương tiểu thư cứ không mang thai cũng đã bị người khác coi thường. Vương tiểu thư và Từ Tri Cáo tình cảm rất tốt, cô không muốn Từ Biệt Cáo vì mình mà tuyệt tự nên liền đem Tống Kim Phúc tiến cử cho Từ Tri Cáo.

Mẹ quý nhờ con, nha hoàn trở mình

Chuyện sau đó cũng rất đơn giản. Tống Kim Phúc cùng Từ Tri Cáo sau khi làm chuyện vợ chồng thì không lâu liền mang thai. Vương tiểu thư đối với việc này rất vui vẻ, tiếc là do cơ thể ốm yếu mà chỉ mấy năm sau cô đã qua đời. Từ Tri Cáo nể tình Tống Phúc Kim luôn được Vương tiểu thư xem trọng, nàng cũng vì anh sinh con mà đem nàng nâng từ thiếp lên làm chính thất.

Chuyện xảy ra sau đó còn ly kỳ hơn. Từ Tri Cao sau này lại trở thành hoàng đế mà bản thân anh lại còn chẳng phải con trai nhà họ Từ. Sau khi trở thành hoàng đến liền đổi họ tên thành Lý Thăng. Sau khi Lý Thăng lên làm hoàng đế, Tống Phúc Kim vẫn ở bên cạnh hết lòng giúp sức cho anh. Sau khi Tống Phúc Kim được sắc phong làm hoàng hậu đã đem Vương tiểu thư đã mất truy phong làm Thuận Phi.