Có một nàng công chúa gặp nạn chạy trốn đến nhà dân được cứu giúp, sau khi khôi phục thân phận lại chém cả họ nhà người ta

Thế giới 21/01/2022 07:00

Vị công chúa gặp nạn trốn chạy đến dân gian được một gia đình giàu có thu nhận giúp đỡ. Thế nhưng sau khi cô khôi phục thân phận thì lập tức giết chết cả nhà. Lý do là tại sao?

Công chúa thời xưa không chỉ đại diện cho thân phận cành vàng lá ngọc mà ngoài việc được hưởng vinh hoa phú quý thì đôi khi cũng phải đối mặt với vận mệnh nước mất nhà tan bất cứ lúc nào. Đặc biệt là công chúa sinh ra ở thời loạn lạc sẽ càng trở thành đối tượng bị xâu xé. Hôm nay chúng ta nói đến một vị công chúa gặp nạn trốn chạy đến dân gian được một gia đình giàu có thu nhận giúp đỡ. Thế nhưng sau khi cô khôi phục thân phận thì lập tức giết chết cả nhà. Lý do là tại sao?

Có một nàng công chúa gặp nạn chạy trốn đến nhà dân được cứu giúp, sau khi khôi phục thân phận lại chém cả họ nhà người ta - Ảnh 1

Trong lịch sử Trung Quốc, đối với người Hán mà nói thì thời kỳ tăm tối nhất chính là "Ngũ Hồ Loạn Hoa". Trung Nguyên thất thủ khiến nhiều người Hán bị tàn sát, trở thành quốc nạn đối với người Hán mà sự kiện tạo nên tình cảnh loạn lạc cùng sự chia rẽ kéo dài 300 năm kia xảy ra chính là Bát Vương Chi Loạn của Tây Tấn.

Sau sự kiện Bát Vương Chi Loạn, Tây Tấn đi vào con đường diệt vong, suy đồi. Ngũ hồ dị tộc thuận thế mà lên thêm việc Tây Tấn diệt vong khiến thiên hạ đại loạn. Gia tộc hoàng thất Tư Mã chạy nạn khắp nơi. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay chính là một trong những người chạy nạn khi đó, nàng chính là con gái thứ tư của Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung - Công chúa Lâm Hải.

Công chúa Lâm Hải ban đầu được phong hiệu là công chúa Thanh Hà, cũng chính là lúc chạy trốn nàng đã mang trên mình phong hiệu này. Công chúa trong lúc chạy trốn thì không may bị lừa bán đi cho một gia đình giàu có làm nha hoàn. Nàng tuy rằng thân phận cao quý nhưng trong lúc ấy nàng cũng không còn cách nào khác, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thấp nhận số mệnh.

Có một nàng công chúa gặp nạn chạy trốn đến nhà dân được cứu giúp, sau khi khôi phục thân phận lại chém cả họ nhà người ta - Ảnh 2

Người chủ giàu có mà công chúa bị bán vào làm nha hoàn là Tiền Ôn có một cô con gái được nuông chiều từ bé, cũng coi như là thân phận thiên kim tiểu thư cao quý. Tuy nhiên bởi vì tính tình ngang ngược, ương bướng mà ở trong nhà luôn muốn gì được nấy, ngược đãi người hầu của mình. Công chúa Lâm Hải này vừa vặn lại được phân làm người hầu cho vị thiên kim tiểu thư này, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của tiểu thư khiến cho số phận bi thảm của công chúa từ đây mới bắt đầu.

Công chúa Lâm Hải tuy rằng thân là nha hoàn nhưng dù sao cũng đã trải qua mười mấy năm giáo dục trong hoàng thất chính quy, từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất mang cảm giác cao quý đặc biệt đương nhiên không thể so sánh được với những thiên kim tiểu thư chốn dân gian. Bởi vậy vị đại tiểu thư Tiền gia này đối với công chúa Lâm Hải luôn sinh lòng đố kị, thường đánh chửi nàng.

Công chúa Lâm Hải đối với sự áp bức đó chỉ có thể nhẫn nhịn mà chấp nhận số phận, nàng biết rõ nhà Tấn vốn thuộc dòng họ Tư Mã lúc ấy đã diệt vong, bị Vu Hồ và các tộc khác xâm lược nên thân phận công chúa của nàng một khi bại lộ chính là họa sát thân. So với việc mất mạng thì chi bằng cứ nhẫn nhịn mà sống, bắt đầu trải qua những ngày tháng tăm tối của cuộc sống nha hoàn.

Có một nàng công chúa gặp nạn chạy trốn đến nhà dân được cứu giúp, sau khi khôi phục thân phận lại chém cả họ nhà người ta - Ảnh 3

Tuy nhiên, có vẻ ông trời đã nhìn thấy những uất ức mà công chúa Lâm Hải đã phải chịu, cuối cùng có một ngày đã cho nàng một cơ hội sống mới. Một hậu nhân còn lại của gia tộc Tư Mã tại Giang Nam lại khôi phục triều Tấn, Tấn Nguyên Đế lúc này đã lập nên nhà Đông Tấn trong lịch sử, dù chỉ là một phần nhưng cũng đã kéo dài được triều đại nhà Tấn.

Nghe được tin này, công chúa Lâm Hải đã nhìn thấy ánh sáng của đời mình, tìm cơ hội bỏ trốn khỏi cửa nhà họ Tiền. Cuối cùng mọi nỗ lực đều được đền đáp, trải qua ngàn vạn khổ cực, công chúa cuối cùng gặp được Tấn Nguyên Đế.

Khiến người ta hả giận nhất chính là Tấn Nguyên Đế khi đó cảm thấy đau lòng thay cho những gì công chúa đã từng phải gánh chịu, đối với sự ngược đãi của nhà họ Tiền kia cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa, tất cả sự lên án của công chúa Lâm Hải càng khiến nhà họ Tiền đi thẳng đến cửa tử. Dưới cơn thịnh nộ của Tấn Nguyên Đế, ông đã phái người đem cả nhà họ Tiền đem đến tử lao chém sạch cả nhà.

Có một nàng công chúa gặp nạn chạy trốn đến nhà dân được cứu giúp, sau khi khôi phục thân phận lại chém cả họ nhà người ta - Ảnh 4

Tới đây cảm giác giống như tình tiết của phim truyền hình, vận mệnh lên voi xuống chó khiến cho cuộc đời công chúa Lâm Hải trở nên thú vị lạ thường. Sau khi biết được người đời càng cảm thấy may mắn thay cho nàng. Có vẻ như những khổ cực mà công chúa phải chịu đều là tiền đề để cho cuộc sống hạnh phúc sau này. Sau khi báo được thù, Tấn Nguyên Đế đổi phong hiệu công chúa Thanh Hà của cô thành công chúa Lâm Hải, cũng tìm cho nàng một phu quân tốt gả đi.

Sau khi kết hôn, công chúa có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn, qua đời ở tuổi 71. Ở thời cổ đại thì đây là số ít người sống lâu đến thế. Có thể nói công chúa nửa đời sau đều là hưởng phúc, đúng là khổ trước sướng sau. Ở thời loạn lạc biết co biết duỗi, không chỉ biết được làm sao bảo vệ mình mà còn biết nắm lấy cơ hội thay đổi số phận.

Chúng ta phải khâm phục công chúa bởi tầm nhìn và lòng can đảm, còn cả tính nhẫn nhịn khó ai làm được. Đó chính là khổ tận cam lai.

Ảnh minh họa: Internet

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