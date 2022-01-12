SỐC: Bố chồng 67 tuổi xâm hại tình dục con dâu khi con trai mới mất chỉ 6 ngày, cháu trai còn đang ngủ trên giường

Thế giới 12/01/2022 04:24

Bố chồng đã 67 tuổi sau khi con trai mình mất chỉ mới 6 ngày đã xâm hại tình dục con dâu dù cháu nội vẫn còn nằm trên giường. Không chỉ vậy còn ngoan cố với sai lầm của mình mặc kệ con gái can ngăn.

Đây là một vụ án cực kỳ ghê tởm khiến cho nhiều người cũng khó lòng hiểu nổi. Con trai vừa mất chỉ mới 6 ngày, bố chồng đã 67 tuổi nhờ đến con trai mình trước khi chết hấp hối dặn dò phải chăm sóc tốt cho cháu trai, nửa đêm gõ cửa phòng con dâu cưỡng bức con dâu trong khi cháu trai vẫn đang ngủ trên giường.

Vào ngày 9/1 mới đây, tòa án nhân dân huyện Tây Thủy, tỉnh Hồ Bắc đã tuyên bản án hình sự cho tội hiếp dâm. Cụ thể sự việc ghê tởm trên xảy ra ở thị trấn Uông Cương tại Hồ Bắc. Vào ngày 23/11/2018, ngày thứ 6 sau cái chết của chồng cô N, vào 10 giờ đêm hôm đó, cha chồng của cô là ông Hướng Đại Nguyên đã gõ cửa tiến vào phòng cô N hỏi về dự định sau này của cô. Hơn một tiếng sau, Hướng Đại Nguyên lại lần nữa gõ cửa phòng con dâu, sau khi cô N mở cửa thì Hướng Đại Nguyên đã xông tới nhào lên người cô N.

SỐC: Bố chồng 67 tuổi xâm hại tình dục con dâu khi con trai mới mất chỉ 6 ngày, cháu trai còn đang ngủ trên giường - Ảnh 1

Theo lời khai của Hướng Đại Nguyên thì ông nhớ đến con trai vừa qua đời không bao lâu, trước khi chết đã giao lại cho ông chăm sóc cháu trai nên liền gõ cửa phòng con dâu, lúc đó cô đang mặc đồ ngủ... Ông ta còn nói rằng từ sau khi vợ ông mất năm 2017 thì chỉ đi chơi "vui vẻ" với gái mại dâm hai lần, đến nay chưa từng có quan hệ tình dục. Vậy nên nhìn thấy con dâu mặc đồ ngủ thì không nhịn được mà phát sinh ý nghĩ bất chính nên mới gõ cửa phòng ngủ con dâu lần hai.

Cô N sau khi bị đẩy ngã đã cố hết sức chống lại sự tấn công của cha chồng như vì trước đó đã dốc sức lo cho hậu sự của chồng nên cô không đủ sức cưỡng lại sức mạnh của cha chồng, phản kháng trong bất lực. Cuối cùng cứ thế bị cha chồng cưỡng bức, phát sinh quan hệ. Trong toàn bộ quá trình, cô N vẫn luôn nói rằng ông không nên làm như vậy nhưng sợ rằng đánh thức con trai đang ngủ trên giường nên không dám lớn tiếng phản kháng kêu cứu.

SỐC: Bố chồng 67 tuổi xâm hại tình dục con dâu khi con trai mới mất chỉ 6 ngày, cháu trai còn đang ngủ trên giường - Ảnh 2

Từ ngày đó trở đi, Hướng Đại Nguyên mấy lần cứ đêm đến lại gõ cửa phòng con dâu, có lúc còn gọi điện bảo cô mở cửa nhưng đều bị cô kiên quyết từ chối. Cùng lúc đó, cô N đã gửi tin nhắn cho chị chồng nói rằng: "Cha chị Hướng Đại Nguyên cưỡng bức em. Em trai chị mới qua đời không bao lâu, cha chị lại đối với em làm ra chuyện như vậy. Cha chị đúng không phải là người". Nhìn thấy tin nhắn chị chồng cũng hốt hoảng nhưng chẳng biết phải làm sao. Ngày hôm sau, chị chồng trở về nhà và mắng cha mình xối xả.

Vào khoảng 10 giờ 20 tối ngày 24/4/2019, Hướng Đại Nguyên lại tới gỡ cửa phòng con dâu, cô N đành phải gọi điện cho chị chồng khuyên giải cha mình đừng làm chuyện thêm lớn hơn, việc này nói ra chỉ có xấu hổ gia đình, Hướng Đại Nguyên mới ngừng gõ cửa. Thế nhưng một tiếng sau cô N lại nghe thấy có tiếng động bất thường ở cửa phòng, bật đèn mới phát hiện cha chồng đang dùng dao cạy cửa, lúc này cô gọi cho chị chồng: "Cha chị lại đến rồi, còn dùng dao cạy cửa phòng".

SỐC: Bố chồng 67 tuổi xâm hại tình dục con dâu khi con trai mới mất chỉ 6 ngày, cháu trai còn đang ngủ trên giường - Ảnh 3

Dù cho chị chồng đã cố thuyết phục rằng chuyện như vậy sẽ rất mất mặt nhưng Hướng Đại Nguyên đã không chịu ngừng lại sai lầm của mình, mãi cho đến khi cô N từ trong phòng hét lên ông đừng nên ép cô, cứ tiếp tục cô sẽ nhảy khỏi cửa sổ thì ngoài cửa mới không còn âm thanh. Sau đó, cô N đã cầm mấy bộ quần áo mà lén lút chạy ra khỏi nhà.

Ngày 28/4, cô N cùng với anh trai đến công an trình báo sự việc. Hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ Hình Đại Nguyên làm nghi phạm tạm giữa và có lệnh bắt vào ngày 10/5. Sau quá trình điều tra, Hướng Đại Nguyên sinh năm 1952, trình độ tiểu học, là một nông dân phạm tội hiếp dâm. Sau thời gian khởi tố, cuối cùng phán quyết 4 năm 1 tháng tù giam.

Ảnh minh họa: Internet

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