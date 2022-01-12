Cô gái xinh đẹp đột tử sau một đêm ân ái: Tuyệt đối đừng đem cơ thể chính mình đi thử nghiệm nhân tính của kẻ khác

Thế giới 12/01/2022 08:37

Cô gái xinh đẹp quyết định hẹn bạn quen qua mạng hẹn hò và xảy ra quan hệ. Thế nhưng hôm sau cô gái đột nhiên qua đời.

Trong Bạch Dạ Hành có câu nói: "Trên thế gian thứ khó có thể nhìn thẳng nhất, một là mặt trời, hai là lòng người". Lòng người quá phức tạp, trước bản chất con người, mỗi người đã phải chịu quá nhiều mất mát. Thế nhưng có người chịu tổn thương vẫn có thể quay đầu làm lại, có những người đã không còn cơ hội quay lại nữa rồi. Vì vậy mà tuyệt đối đừng bao giờ dùng thân thể của mình để thử nghiệm bản chất con người.

Mới đây, báo chí ở Vân Nam (Trung Quốc) đưa tin một cô gái tên Tiểu Lương đã kết bạn cũng một người đàn ông họ Quách qua mạng. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, như vậy liền hẹn gặp nhau ngoài đời. Sau đó, Tiểu Lương đã đến thành phố Thiệu Thông hẹn hò cùng người đàn ông trên mạng đó. Sau khi gặp mặt đến 9 giờ tối thì đối phương mời Tiểu Lương đến nhà mình ở lại, cô cứ vậy vui vẻ nhận lời.

Cô gái xinh đẹp đột tử sau một đêm ân ái: Tuyệt đối đừng đem cơ thể chính mình đi thử nghiệm nhân tính của kẻ khác - Ảnh 1

Đêm đó, họ phát sinh quan hệ với nhau. Vào 5 giờ sáng ngày hôm sau, Tiểu Lương lên cơn động kinh, cơ thể bắt đầu co giật. Anh Quách lo sợ Tiểu Lương xảy ra chuyện ở trong nhà mình, càng sợ việc người nhà của cô đến làm phiền anh mà không tìm cách nào cứu giúp Tiểu Lương, trực tiếp bế cô ra ngoài tòa nhà đặt ở ven đường, nằm trên mặt đất rồi rời đi.

Anh Quách kia không hề báo cảnh sát, cũng không có giúp đỡ kêu cứu cái người mà anh vừa hết mực dịu dàng trước đó là Tiểu Lương đang phải vật lộn, bất lực trước ranh giới sinh tử. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Lương bị người khác phát hiện đã chết ở bên đường. Sau khi giám định pháp y thì cái chết của Tiểu Lương là do chứng động kinh cấp tính gây ra đột tử.

Cô gái xinh đẹp đột tử sau một đêm ân ái: Tuyệt đối đừng đem cơ thể chính mình đi thử nghiệm nhân tính của kẻ khác - Ảnh 2

Sau đó, anh Quách bị bắt vì tình nghi vô tình gây chết người. Tòa án cho rằng anh Quách và Tiểu Lương là quan hệ yêu đương. Vào đêm xảy ra vụ án, anh Quách đã chủ động mời Tiểu Lương ở lại. Sau khi hai người phát sinh quan hệ đã khiến cho bệnh của Tiểu Lương tái phát, anh Quách rõ ràng phải có trách nhiệm cứu giúp nhưng sau đó lại đem Tiểu Lương vứt ở dưới phía dưới tòa nhà, sau đó cô ấy mới tử vong. Bởi vậy nên tòa án nhận định anh Quách đã vô tình giết người.

Anh Quách chính là thấy chết mà không cứu, đương nhiên rất đáng bị lên án. Thế nhưng Tiểu Lương đối với sự an toàn của bản thân thật sự cũng quá lơ là mới chính là căn nguyên của bi kịch. Đầu tiên, Tiểu Lương đã thông qua thế giới ảo mà hẹn gặp một người đàn ông cô hoàn toàn không hiểu rõ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Cô gái xinh đẹp đột tử sau một đêm ân ái: Tuyệt đối đừng đem cơ thể chính mình đi thử nghiệm nhân tính của kẻ khác - Ảnh 3

Thứ hai, bản thân cô biết mình có bệnh nhưng lại ở bên cạnh một người xa lạ, đây không khác gì đem an toàn của mình đặt lên lương tâm của một người đàn ông xa lạ. Chuyện này đặc biệt nguy hiểm. Bạn làm sao mà biết người đàn ông kia rốt cuộc có lòng trắc ẩn, lương tâm hay không?

Có câu nói: "Lòng hại người thì không cần có nhưng tâm phòng người thì luôn phải có". Bất luận thế nào vì sự an toàn của bản thân mình mà vẫn nên có lòng đề phòng người khác. Dù sao thì nếu không đề phòng, tự bảo vệ bản thân thì sẽ có rất nhiều khả năng tạo nên hậu quả không cách nào bù đắp được, thậm chí hi sinh bằng cả tính mạng như câu chuyện ở trên.

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