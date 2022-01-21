Tại sao các công chúa thời cổ đại đều sợ hòa thân? Chồng thô lỗ là nguyên nhân thứ yếu, cái các nàng sợ là thứ này

Đa số các công chúa thời cổ đại cực kỳ sợ việc bị đem đi hòa thân, gả sang một nơi mình không hề quen thuộc. Ngoài việc không biết phu quân mình là người thế nào thì đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất.

Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Hán, hầu như các triều đại cơ bản đều xuất hiện việc hòa thân. Mục đích lớn nhất để hai nước kết thông gia chính là để ổn định chính trị, còn có một nguyên nhân khác chính là phụ nữ dân tộc du mục thật sự không đẹp bằng các cô gái Trung Nguyên. Trong các bộ phim cổ trang, không khó để phát hiện hầu như các công chúa đều e sợ việc hòa thân. Mỗi khi có một người đại diện cho nước nhỏ đến bái kiến thì cơ bản đều xin hòa thân giữa hai nước. Triều đình vì để tránh chiến sự xảy ra bình thường đều sẽ chấp nhận. Trong khi đó các phi tử lúc này đều mang theo con gái của mình đi trốn, chỉ sợ rằng con gái của mình sẽ bị đưa đi hòa thân. Có khi hoàng đế cũng không muốn đem con gái của mình đi hòa thân thì đổi thành con gái của một vài đại thần hoặc tìm vài cung nữ có ngoại hình dễ nhìn liền phong làm công chúa mà đưa đi.

Không chỉ có công chúa mà đến cả những phi tử không được hoàng thượng sủng ái cũng không muốn đi hòa thân. Thế nhưng bình thường công chúa từ triều đình bình thường đưa đi hòa thân đến nước kia đều là gả cho đại vương ở đó, đồng thời trở thành phi tử có địa vị tương đối cao, theo lý mà nói thì so với ở lại trong triều địa vị phải cao hơn. Vậy tại sao họ đều sợ hãi việc hòa thân đến vậy? Lẽ nào là bởi vì dân tộc thiểu số thì sẽ thô lỗ, hung tàn? Câu trả lời đã có ở một người con gái của hoàng đế Khang Hi. Ở thời nhà Thanh, con gái của Khang Hi là công chúa Lam Tề Nhi từng gả tới Mông Cổ. Khi đó nàng đã có người yêu trong triều, anh chính là danh thần Thanh triều Lý Quang. Thế nhưng vì quốc gia đại sự mà nàng chỉ có thể bỏ qua tình cảm của mình gả tới Mông Cổ.

Tuy nhiên, khi đến Mông Cổ thì cuộc sống nàng coi như trải qua rất tốt, có cha là Khang Hi làm chỗ dựa phía sau, Khang Hi còn từng trước sau 4 lần đến Mông Cổ để thăm nàng, điều này là cực kỳ hiếm thấy trong hòa thân ở lịch sử cổ đại. Bởi lẽ thường thì công chúa đi hòa thân đến nước khác thì cả đời sẽ không còn liên quan đến quê hương của mình nữa. Tuy rằng dân tộc thiểu số hành xử đa phần khá thô lỗ nhưng nói tóm lại vẫn có thể quen thuộc. Thế nhưng các nàng cả ngày đều mặt ủ mày chau là vì sao? Thật ra thì hành xử thô lỗ vẫn có thể chịu đựng được nhưng ai cũng không thể đảm bảo được rằng hai nước mãi mãi hòa bình. Trong khi đó, công chúa đã gả đi, nàng đã có chồng có con ở đây, một khi nổi lên chiến sự, một bên là cha mình, một bên là chồng mình, thật sự chẳng biết phải đứng về bên nào. Chính vì nguyên nhân này mà các công chúa đều e ngại việc hòa thân, đây mới chính là điều mà họ e ngại nhất. Ảnh minh họa: Internet

Mánh khóe của cô vợ để tìm hiểu xem chồng mình có dọn dẹp nhà cửa thật không khiến người xem ngã ngửa Bạn sẽ rất bực bội khi thấy ngôi nhà của mình hoàn toàn bẩn mặc dù ai đó đã hứa với bạn rằng họ sẽ dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà đúng không. Vì vậy, một người phụ nữ đã bày ra một cách rất hài hước nhưng không kém phần “mánh khóe” để biết xem chồng mình có thực sự dọn dẹp nhà cửa hay không.

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