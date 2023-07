Nha hoàn có địa vị cao nhất thời nhà Thanh, cùng chủ nhân tình như tỷ muội, cả đời chỉ có 2 sở thích cực kỳ lạ

Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu là một hoàng hậu hiền đức có tiếng trong lịch sử, nàng là phi tử của hoàng đế khai quốc nhà Thanh - Hoàng Thái Cực, con trai của nàng là Thuận Trị Hoàng Đế - Phúc Lâm, về sau còn được phong làm Hoàng Thái Hậu. Nàng trước sau phụ tá bên cạnh hai đời hoàng đế là Thuận Trị và Khang Hi, một người phụ nữ có tố chất chính trị gia hiếm hoi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không nói về Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu mà là một người phụ nữ truyền kỳ khác.

Tô Ma Lạt Cô cùng Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu sớm chiều ở chung, như hình với bóng, bầu bạn với nhau hơn 60 năm. Vì vậy mà quan hệ giữa cả hai từ lâu thực tế đã vượt qua quan hệ chủ tớ bình thường. Bản thân Hiếu Trang vốn cũng là một người phụ nữ rất thông minh, tranh đấu trong cung tuy rằng khốc liệt nhưng Hiếu Trang vẫn có thể tự mình đứng vững, điều này đã trợ giúp cho Tô Ma Lạt Cô rất nhiều. Vì lẽ đó mà Thuận Trị cùng Khang Hi cũng đối với Tô Ma Lạt Cô có tình cảm đặc biệt, cũng là chuyện rất bình thường.

Tô Ma Lạt Cô vốn tên là Tô Mạt Nhi, là người Mông Cổ. Sau khi Khang Hi lên ngôi hoàng đế thì mới đổi thành Tô Ma Lạt Cô. Nàng rất thông minh, sau khi theo Hiếu Trang gả vào hoàng cung thì bắt đầu chăm chỉ học tập, đồng thời còn viết chữ rất đẹp. Nhờ sự thông minh, hiếu học mà nàng có trí tuệ vượt xa các cung nữ khác.

Tô Mạt Lạt cô không chỉ thông minh, hơn nữa còn đối xử với chủ nhân đặc biệt trung thành, tận tâm tận lực giúp Hiếu Trang chăm sóc cho Thuận Trị và Khang Hi. Thậm chí còn là người thầy vỡ lòng cho hoàng đế Khang Hi. Có thể nói, Tô Ma Lạt Cô đã cùng Hiếu Trang tạo nên một thiên cổ nhất đế là Khang Hi trong cuộc chiến với Đa Nhĩ Cổn.

Sau khi Hiếu Trang qua đời, Tô Ma Lạt Cô cũng đã hơn 70 tuổi, cả đời cống hiến cho Hiếu Trang và hai đời hoàng đế. Ở bà có 2 đặc điểm rất kỳ lạ là cả đời không tắm rửa, chỉ có đêm giao thừa là dùng một ít nước rửa ráy nhưng cũng đem nước đó uống hết. Đây là một trong những thói quen kỳ lạ nhất của bà.

Một thói quen quái lạ nhất của Tô Ma Lạt Cô chính là trước giờ không bao giờ uống thuốc, cho dù bệnh thì nàng cũng không uống thuốc. Theo quan điểm khoa học và y học mà nói thì không tắm rửa, không uống thuốc thì rất dễ sinh bệnh nhưng Tô Ma Lạt Cô lại sống tới hơn 90 tuổi, có thể nói Tô Ma Lạt Cô đã tạo nên một kỳ tích sinh tồn phi thường. Sau khi bà qua đời, Khang Hi đã đặt linh cửu của bà bên cạnh Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu.