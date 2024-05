Cặp vợ chồng sinh 15 đứa con ở Gia Lai, nhiều người ồ ạt đến 'xin vía': 'Tôi quyết tâm đi triệt sản để không đẻ nữa'

Khi được hỏi về việc kế hoạch hóa gia đình, chị Loan cho biết từ đứa thứ 4 đã có đặt vòng và uống thuốc nhưng không hợp, bị nhức đầu nên thôi. Sau đó những đứa bé liên tục ra đời.

Cặp vợ chồng sinh 15 đứa con ở Gia Lai - Ảnh: Kênh Độc Lạ Bình Dương

Vợ chồng anh Long mong muốn có tiền để xây căn nhà rộng rãi, vững chắc hơn cho các con sống. Công việc chủ yếu vẫn làm nông, nhưng chỉ anh Long đi làm còn chị Loan sức khỏe không tốt, đau nhức tay chân do nhiều lần sinh nở nên chỉ ở nhà chăm con.

Dù khó khăn nhưng vợ chồng anh Long mong muốn cố gắng cho các con đi học hết cấp 3, xin vào làm công nhân ở các công ty sẽ đỡ vất vả hơn đi nương rẫy.

“Lần này tôi quyết tâm đi triệt sản để không đẻ nữa. Giờ tôi đã có tuổi, chuyện sinh nở không còn phù hợp. Hơn nữa tôi nghĩ hai vợ chồng không còn đủ sức để gồng gánh đàn con nữa. Tôi cũng khuyên con gái đầu đã lấy chồng đừng nên đẻ nhiều, hãy chỉ sinh 2 con như nhà nước tuyên truyền để gia đình hạnh phúc, các con có cuộc sống trọn vẹn”, chị Loan cho biết

Anh Long chỉ mong trời thương ban cho sức khỏe để làm lụng nuôi các con - Ảnh: Kênh Độc Lạ Bình Dương

Các con của anh Long thường đi học tiểu học, mầm non vào trong tuần. Ngày nghỉ chúng sẽ cùng cha mẹ lên nương lên rẫy làm cỏ hoặc đi mần thuê cho người ta. Đứa nhỏ làm việc nhẹ như nhổ cỏ, đứa lớn làm việc to hơn một xíu như bốc đất. Chúng cứ cố gắng phụ giúp cha mẹ với hi vọng hôm đó có thêm tiền công, được ăn cơm với thịt cá.

“Mỗi bữa chúng ăn hết một nồi cơm to. Còn cái ăn thì có gì ăn nấy thôi, bữa thì với nước tương, bữa lại rau luộc chấm mắm. Có hôm nhà hết gạo, tôi đành đi rừng hái rau dại về nấu, ăn đến khi nào no bụng thì thôi. Mấy đứa nhỏ không chịu nuốt, vợ tôi phải nịnh ăn đi rồi mẹ mua bánh kẹo. Chúng nghe vậy mới chịu ăn rồi có thực hiện được lời hứa đâu vì làm gì có tiền”, anh Long trải lòng.

Ngôi nhà xập xệ, tự ngăn thành nhiều buồng khác nhau để sinh hoạt chung - Ảnh: Kênh Độc Lạ Bình Dương

Ngoài việc đông con, hiện vợ chồng anh Long đã lên chức ông bà ngoại khi con gái lớn đi lấy chồng và có 2 con. Nhiều lúc vì con đông, nhìn những đứa trẻ trong nhà, anh chị còn không biết đẻ ở vị trí thứ mấy. Vì thấy chị Loan mắn đẻ, trong vùng nhiều gia đình có bà bầu sắp sinh thường đến gặp chị Loan đề nhờ xoa bụng "lấy vía" cho dễ đẻ.