Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (gọi tắt Công ty gỗ Bình Minh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Công ty gỗ Bình Minh có địa chỉ ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.