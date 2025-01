Theo đó, vào lúc 00h22 ngày 25-1 tại km 158+300 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe khách 98E-010.73 do ông Nguyễn Khắc Định (Bắc Ninh) điều khiển chạy hướng Phan Thiết - Vĩnh Hảo, khi chuyển làn đã va chạm vào xe khách 78B-008.37 do ông Trần Việt Hùng điều khiển (Phú Yên) chạy cùng chiều.

Hậu quả, xe ô tô hư hỏng, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, không có thiệt hại về người nhưng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng do vị trí xảy ra tai nạn không có dải dừng khẩn cấp.

Xe khách 78B-008.37 bị đẩy đi và tiếp tục va chạm vào phía sau xe ô tô 51L-214.50 do ông Hoàng Ngọc Tịnh (Quảng Ngãi) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Đội CSGT số 6, Bộ Công an, phối hợp với Công an huyện Bắc Bình và đơn vị tuần đường đã tiến hành điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường để thông xe.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do xe khách 98E-010.73 chuyển làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông liên hoàn.

Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 5 ôtô. Theo báo Dân Trí, vào khoảng 1h sáng ngày 24-1, một vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô đã xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng đã khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài vài km.

Lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tiết giao thông, hướng dẫn các xe di chuyển ra các nút giao và xuống quốc lộ 1A nhằm tránh ùn tắc kéo dài.

Do lo ngại ùn tắc tại đoạn nút giao An Phú đến chân cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều tài xế đã khởi hành từ rạng sáng để về quê đón Tết. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến dòng xe ùn tắc kéo dài vài cây số. Đến sáng nay, lượng xe vào cao tốc hướng về các tỉnh miền Trung tại nút giao An Phú vẫn tiếp tục tăng.