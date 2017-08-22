Sau khi chạy được chuyến Grab đầu tiên, anh tài xế này chưa kịp vui mừng vì có tiền để ăn sáng thì gặp cô gái này trong lúc dừng đèn đỏ. Cô gái thỏ thẻ rằng mình quên mang tiền theo, xin anh 20.000 đồng để đổ xăng. Vì tội nghiệp nên anh rút ví cho nhưng cô gái lại xin thêm khiến anh sinh nghi, chạy theo để nắm tường tận chân tướng vụ việc.

Câu chuyện trên được một anh chàng chạy GrabBike chia sẻ trên một fanpage nổi tiếng của giới trẻ.

Cụ thể, câu chuyện được chia sẻ như sau:

“Sáng ra, anh vừa chạy xong chuyến Grab , mừng thầm kiếm được bữa sáng! Vừa dừng đèn đỏ ngã tư Sở, đang vểnh râu nghĩ tự thưởng cho mình cái bánh mì, chợt nghe em thỏ thẻ phía sau:

- Anh ơi...!

- Anh đây, gì vậy em?

- Em đi vội, quên không mang tiền, anh cho em xin 20.000 đổ xăng!

(Thằng bé trong anh chợt chạnh lòng cảm thông): - Ừa, qua ngã tư bên kia có chỗ dừng rồi anh cho.

Chọn một bóng cây mát cho em nó đỡ nắng, móc ví lấy tiền cho em nó. Chợt em nó nhanh mồm:

- Anh cho em 30.000 đi anh...!

Chợt nghĩ chắc em nó có việc đi xa nên xin thêm chăng??? Thì thôi, nhịn cái bánh mì giúp đỡ em nó vậy! Thằng bé nuốt ực nước miếng vào trong rút 30.000 đưa cho em nó và chỉ dẫn:

- Cây xăng ngay phía trước em ạ, vào đấy đổ luôn đi em!

- Dạ, cám ơn anh..!

Vạch cái túi trống không, bỏ tiền vào xong, em nó phóng đi luôn. Rất nhanh chóng.

(Sao em nó có vẻ vội thế nhỉ?!). Thằng bé cố đi nhanh theo phía sau xem em nó thế nào!?

Đến gần cây xăng, em nó liếc mắt nhìn quanh xem anh chàng ga lăng kia đâu. Xong, em nó đi luôn, không đổ xăng.

Thằng bé chột dạ... Thôi, thử đi theo em nó xem thế nào, cũng có thể không như mình nghĩ!

Đến đèn đỏ tiếp theo, ngã ba đường Láng - giao nhau Yên Lãng. Em nó lại ghé tai anh mặc áo bò... thì thầm... thì thầm...

Xong, hai người đi qua đèn đỏ. Anh áo bò cũng chọn bóng cây mát nhất dừng lại... Hơ... Sao các anh giống nhau, cứ thương các em bị nắng thế nhở!

Và cũng thò tay móc ví ra... Thằng bé lôi điện thoại ra tác nghiệp... Xong, phi lên phía trước:

- Anh ơi, con này nó không hết xăng đâu, em vừa cho nó 30.000 xong. Nó không đổ xăng, đi lừa tiếp..!

- Ơ... ơ... Mình đang định cho 20.000, thế thì thôi!

Anh áo bò đút ví vào túi và ngơ ngác phóng đi.

Em nó cũng ngơ ngác, vặn ga phóng xe đi.

- Từ từ đã em, nhìn em cũng "nỏ gái" thế kia mà... đi lừa à!? Cho anh xin lại 30K lúc nãy, để anh đi còn mua bánh mì lót dạ!

- Ơ... ơ...!!!

-Ơ... ơ cái gì, nhanh còn kịp!

Thế là em nó vội vàng mở cái túi đồ nghề móc ra 30K vẫn đang còn hơi ấm bàn tay... trao lại thằng bé!

- Chịu khó đi làm đi em, đừng làm trò này nữa!

Em nó cũng chẳng thèm nghe lời chân tình, phóng xe mất hút.

Thằng bé ghé vào mua cái bánh mì. Lót dạ xong mà vẫn thấy đắng lòng...!

Tôi muốn làm người tốt, nhưng ai cho tôi làm người tốt. Mọi người cảnh giác nhen”.

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Sau khi được chia sẻ, bài viết đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích cô gái này, tuổi còn trẻ mà không chịu lao động lại chọn cách lừa đảo để kiếm tiền.

Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, khi ra ngoài nên cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt.