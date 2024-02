Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi đánh cha ruột gây thương tích dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, chiều 31/1, thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi giết người - theo SKĐS.

Cụ thể, vào tối 30/1, tại trước nhà Sơn, do mâu thuẫn gia đình, Sơn dùng đoạn gỗ đánh vào vùng đầu ông Nguyễn Văn K (45 tuổi, em ruột của Sơn) gây thương tích. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Ái Ngh (40 tuổi, vợ của ông K) vào can ngăn thì bị Sơn tiếp tục dùng đoạn cây gỗ trên đánh vào vùng mặt bà Ngh gây thương tích.

Ông Nguyễn Văn X (74 tuổi, cha ruột của Sơn) cũng vào can ngăn thì bị Sơn dùng cây xà beng đánh nhiều nhát vào vùng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Văn X (74 tuổi, cha ruột của Sơn) cũng vào can ngăn thì bị Sơn dùng cây xà beng đánh nhiều nhát vào vùng đầu. Sau khi xảy ra sự việc, cả ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Riêng ông X sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào chiều 31/1.

Một lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước cho biết, Sơn bị bệnh động kinh.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

