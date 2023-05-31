Sáng 31/5, lực lượng công an đang phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Tinh Hoa (Quảng Nam)

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 3h ngày 31/5 xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Tinh Hoa nằm tại số 948 đường Phan Chu Trinh, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, khiến 2 vợ chồng ông N.T. (71 tuổi) và bà N.T.T.H. (68 tuổi) tử vong.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Zingnews

Ngay khi phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân sống xung quanh đã tích cực triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến dập lửa. Tuy nhiên, nơi đây là hiệu sách và văn phòng phẩm nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm. Và ngọn lửa bùng phát vào ban đêm, nơi xảy ra cháy có cửa kiên cố, đóng kín nên việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy lúc nửa đêm, nhà khoá trái cửa nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tại hiện trường, toàn bộ ngôi nhà 2 tầng bị thiêu rụi. Ở tầng 1 ngôi nhà, máy photocopy, sách và nhiều vật dụng cháy trơ khung. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo nguồn tin từ báo Tin tức, đến khoảng 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận vào bên trong ngôi nhà, phát hiện hai vợ chồng chủ cửa hàng đã tử vong, một người bị thương.

Toàn bộ vật dụng, tài sản trong nhà bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cận cảnh giải cứu cụ bà thoát khỏi đám cháy lớn trong căn nhà 2 tầng ở TP.HCM Sau tiếng nổ lớn, căn nhà 2 tầng ở trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM bốc cháy dữ dôi, khiến hàng xóm náo loạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-can-nha-tang-bi-boc-chay-khien-2-vo-chong-tu-vong-587573.html