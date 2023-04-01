Cận cảnh 12 viên sỏi "kích thước khủng" lấy ra từ người nữ bệnh nhân

Đời sống 01/04/2023 16:03

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), khoa Ngoại thận tiết niệu vừa phẫu thuật lấy 12 viên sỏi lớn trong bàng quang của một bệnh nhân

Theo thông tin Vietnamnet, các bác sĩ khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), vừa tiến hành phẫu thuật lấy 12 viên sỏi lớn trong bàng quang của bệnh nhân N.V.P. (83 tuổi) nhập viện trong tình trạng tiểu buốt, tiểu khó, tiểu rắt, thỉnh thoảng có lẫn máu.

Qua quá trình thăm khám và và dựa vào kết quả chụp CT ổ bụng, siêu âm, các bác sĩ phát hiện người bệnh có những viên sỏi lớn ở bàng quang cần được phẫu thuật. Khi mổ, các bác sĩ đã lấy được 12 viên sỏi rất lớn, hình tròn, kích thước mỗi viên khoảng 2cm.

Cận cảnh 12 viên sỏi 'kích thước khủng' lấy ra từ người nữ bệnh nhân - Ảnh 1
Hình ảnh các viên sỏi được lấy từ bàng quang của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Như Trung, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí, đây không phải là trường hợp đầu tiên bị sỏi bàng quang với kích thước lớn mà các bác sĩ đã xử lý thành công.

Đối với trường hợp này, tuyến tiền liệt lớn khiến bà P. đi tiểu không hết, gây ra tình trạng ứ đọng và hình thành sỏi. Việc lấy sỏi để giải quyết tình trạng trước mắt là tiểu buốt, tiểu khó, tiểu rắt cho người bệnh. Tuy nhiên, muốn giải quyết triệt để tình trạng tạo sỏi, bệnh nhân phải được phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt.

Bác sĩ Trung khuyến cáo hiện nay tình trạng người mắc các bệnh lý về sỏi bàng quang ngày càng nhiều. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do thói quen nhịn tiểu, uống ít nước.

Để tránh những biến chứng nguy hiểm cũng như tránh phải trải qua phẫu thuật lớn để lấy sỏi, mỗi người hãy luôn chú ý đến sức khỏe bản thân, sớm phát hiện ra những bất thường để tiến hành thăm khám và điều trị kịp thời.

Nếu phát hiện ở thời điểm sỏi kích thước nhỏ có thể tiến hành nội soi, khả năng phục hồi nhanh, chi phí điều trị ít, không để lại sẹo.

Trước đó, trong tỉnh này, VTV News từng tin, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã phát hiện Bệnh nhân có 2 khối u dạng san hô lồi vào lòng bàng quang kích thước 2cm và 3cm ở vị trí tam giác cổ bàng quang. Cùng với đó, bệnh nhân còn có khối tổn thương áp xe gan kích thước 35x66mm. Sau đó, đã tiến hành cắt bỏ thành công khối u bàng quang, nạo vét hạch chậu bịt hai bên. Tiếp đó, lấy một phần ruột non khâu tạo hình bàng quang mới, cắm lại hai niệu quản rồi nối trực tiếp bàng quang này với niệu đạo. Ca mổ thực hiện thành công thuận lợi sau hơn 4 giờ đồng hồ, bàng quang mới đã được tạo hình kín và lưu thông nước tiểu tốt.

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