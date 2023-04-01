Loại lá cây "vừa đắng lại chát" người Việt thường bỏ đi nhưng có dụng thần kỳ phòng ung thư hiệu quả

Chọn thực phẩm 01/04/2023 14:11

Trong đông y cho biết, loại lá này có tính hàn, vị hơi đắng, mùi hắc, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ tì và nhuận tràng...

Đa số mọi điều quan tâm tới hạt, quả mà không biết tác dụng tuyệt vời của lá đu đủ cho sức khỏe. Ngày nay, có nhiều đồn đoán về việc uống nước sắc lá đu đủ trị được ung thư. Điều này chưa có nghiên cứu khoa học sâu kiểm chứng, xác thực. Tuy nhiên, trong Đông y cũng như thực tế điều trị ghi nhận hiệu quả, hỗ trợ ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Trong đông y cho biết, lá đu đủ có tính hàn, vị hơi đắng, mùi hắc, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ tì và nhuận tràng. Lá đu đủ thường được phân biệt giữa lá đu đủ đực và lá đu đủ cái.

Loại lá cây 'vừa đắng lại chát' người Việt thường bỏ đi nhưng có dụng thần kỳ phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá đu đủ đực có phiến lá nhỏ, màu xanh lá thẫm, lá đu đủ cái phiến lá lớn, màu xanh thẫm nhưng nhạt màu hơn lá đu đủ đực, thành phần dược tính thấp hơn nên ít được dùng hơn là đu đủ đực.

Còn theo các nghiên cứu tây y, lá đu đủ chứa ancaloit carpain, tác dụng giống glucozit của dương địa hoàng - Digitalis, họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae), làm chậm nhịp tim, diệt amíp.

Lá đu đủ có tác dụng:

Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết.

Uống trà hoặc thuốc sắc từ lá đu đủ có công dụng làm giảm nhẹ triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, tiền kinh nguyệt như đau bụng, đau đầu, buồn nôn, khó tiêu.

Thuốc sắc từ lá đu đủ có khả năng điều trị nhiều vấn đề về da

Đặc tính chống oxy hóa cùng thành phần vitamin E có trong lá đu đủ có khả năng cung cấp sự hỗ trợ cho gan, chống lại bệnh viêm gan và xơ gan liên quan đến viêm gan C (HCV).

Uống thuốc sắc từ lá đu đủ hoặc ăn lá đu đủ có khả năng làm giảm bớt những căng thẳng liên quan đến cảm xúc như thay đổi tâm trạng hoặc bệnh trầm cảm.

Lá đu đủ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giảm triệu chứng táo bón, ợ nóng, đầy hơi, hội chứng ruột kích thích và các vấn đề tiêu hóa khác.

Loại lá cây 'vừa đắng lại chát' người Việt thường bỏ đi nhưng có dụng thần kỳ phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 2

Thuốc sắc từ lá đu đủ có khả năng điều trị nhiều vấn đề về da. Ảnh: Internet

Giảm viêm, tăng cường năng lượng, cải thiện độ nhạy insulin ở bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, tiểu đường, tổn thương thận.

Giúp giảm nguy cơ ung thư: Nước lá đu đủ có chứa hợp chất acetogenin, là một chất chống ung thư mạnh. Vì thế nước lá đu đủ có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư đối với người sử dụng chúng. Bên cạnh đó, các enzyme có trong lá đu đủ cũng hỗ trợ hạn chế các loại ung thư như ung thư gan, ung thư phổi hay ung thư vú và làm giảm các tác động của hóa trị lên cơ thể người bệnh.

Làm sạch gan: Gan là bộ phận đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thải độc của cơ thể. Và nước từ lá đu đủ cũng là một trong các cách làm sạch gan của bạn. Bên cạnh đó, nước lá đu đủ còn giúp ích trong việc điều trị các bệnh như xơ gan, gan mãn tính hay vàng da do gan,…

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