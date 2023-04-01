Tại sao nên rửa dâu tây thật kỹ trước khi ăn, ảnh phóng to dâu tây dưới kính hiển vi khiến nhiều chị em bật ngửa

Vào ngày 29/3 (giờ địa phương), New York Post, một phương tiện truyền thông của Mỹ, đã phát hành một đoạn video quan sát dâu tây dưới kính hiển vi.

Cách đây không lâu, một đoạn video chụp những quả dâu tây chưa rửa được phóng đại dưới kính hiển vi đã được tung ra khiến cư dân mạng vô cùng sửng sốt.

Hình ảnh của dâu tây dưới kính hiển vi đã gây sốc. Những con bọ nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bò lổm ngổm trên bề mặt quả dâu tây.

Trong video được công bố, một lát dâu tây được cắt và đặt dưới kính hiển vi để quan sát bên trong.

Cư dân mạng sau khi xem video đã phản hồi như "Thật sốc", "Tôi không nghĩ mình có thể ăn dâu tây được nữa" và "Tôi thực sự cần phải rửa sạch dâu tây khi ăn".

Ảnh: Twitter 'AKBrews'

Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên video về những con bọ ẩn mình trong dâu tây được tung ra. Trước đây, video quay những con bọ bò ra khi ngâm dâu tây vào nước muối đã trở thành chủ đề nóng trên TikTok khiến nhiều người sửng sốt.

Ảnh: Twitter 'AKBrews'

Cách rửa dâu tây đúng

Rửa kỹ dâu tây bằng nước sạch trong thau, chậu rồi tiếp tục rửa dâu tây lại một lần nữa dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn, độc tố. Bạn cũng có thể dùng một chiếc bàn chải mềm để đánh sạch các vết bẩn bám bên ngoài vỏ dâu tây rồi rửa lại thật sạch với nước sôi để nguội.

Lưu ý:

1. Khi làm sạch dâu tây, không được cắt bỏ cuống dâu, nếu ngâm dâu tây trong nước, thuốc trừ sâu và các chất độc khác sẽ ngấm vào bên trong dâu tây cùng với nước.

2. Chú ý không ngâm dâu tây với các chất tẩy rửa, những chất này rất khó rửa sạch sẽ gây ô nhiễm thứ cấp cho dâu tây.

Cách bảo quản dâu tây

Dâu tây mua về bạn cắt bỏ phần cuống lá, có thể giữ nguyên quả dâu hoặc cắt làm đôi, cắt thành lát mỏng vừa ăn tùy thích.

Cho tất cả vào hộp hoặc túi nilong bịt kín, rồi đặt trong ngăn đông tủ lạnh. Nhiệt độ trong ngăn đá có thể giúp dâu tây sử dụng được trong 1 tháng.

Dâu tây nên được cho vào hộp nhựa có lót sẵn khăn giấy khô để hút ẩm, sau đó đậy kín cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Nhiệt độ tủ lạnh có thể giúp dâu tây tươi ngon trong khoảng 5 - 6 ngày.

Dâu tây cũng có thể bảo quản tốt mà không cần đặt trong tủ lạnh, chỉ cần để hộp dâu nơi khô ráo thoáng mát, có nhiệt độ phòng không quá cao là được. Trước khi ăn, bạn mang dâu đi rửa sạch rồi lau nhẹ nhàng cho ráo bớt nước là có thể dùng.

Tuy nhiên cách bảo quản này chỉ là phương pháp nhất thời, bạn chỉ có thể bảo quản dâu tây tươi ngon bằng cách này trong khoảng 1 - 2 ngày thôi nhé.

Theo Insight