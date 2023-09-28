Các chuyên gia chia sẻ cơ hội mới trong điều trị suy tim

Đời sống 28/09/2023 12:34

Tại hội thảo khoa học “Bước ngoặt trong điều trị suy tim bất kể EF – Liệu pháp hiệu quả và đơn giản”, các chuyên gia đã thảo luận về các tiến bộ mới trong điều trị suy tim tại Việt Nam, nhằm cải thiện tiên lượng và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Hội thảo do Boehringer Ingelheim hợp tác với Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức.

Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân suy tim, thu hút hơn 500 chuyên gia y tế trên cả nước cũng như gần 40 chuyên gia điều trị bệnh tim mạch hàng đầu đến từ Philippines, Malaysia, Singapore và Indonesia.

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PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh, Giám Đốc Trung Tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo khoa học “Bước ngoặt trong điều trị suy tim bất kể EF – Liệu pháp hiệu quả và đơn giản

Suy tim được coi là “giai đoạn cuối” của nhiều bệnh lý tim mạch khác như bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh tim cấu trúc khác. Suy tim làm gia tăng tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và nhập viện.

Tác động kinh tế của suy tim là rất lớn, trong đó việc nhập viện là một trong những chi phí cao nhất trong chăm sóc sức khỏe ở châu Á.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã thảo luận về các tiến bộ mới trong điều trị suy tim tại Việt Nam nhằm cải thiện tiên lượng và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Empagliflozin đã chính thức được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt chỉ định giảm nguy cơ tử vong tim mạch và nhập viện do suy tim ở bệnh nhân trưởng thành suy tim, bên cạnh các chỉ định trước đây của thuốc để kiểm soát đường huyết ở người đái tháo đường túyp 2 cũng như giảm nguy cơ tử vong do tim mạch ở người đái tháo đường túyp 2 có sẵn bệnh lý tim mạch.

Sự chấp thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong điều trị suy tim, hứa hẹn mang lại lợi ích cho hàng triệu bệnh nhân suy tim và tạo ra những cơ hội mới trong chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.

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Các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước cùng nhau thảo luận tại hội thảo khoa học “Bước ngoặt trong điều trị suy tim bất kể EF – Liệu pháp hiệu quả và đơn giản”

PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ: "Suy tim là một vấn đề sức khỏe phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Hội Tim mạch học Việt Nam và Boehringer Ingelheim Việt Nam trên giải pháp điều trị mới này sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho bệnh nhân suy tim, góp phần mang lại hy vọng điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ”.

Trước đó, tháng 6/2023 vừa qua, Boehringer Ingelheim Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ với Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế Việt Nam. Sự hợp tác này nhằm mục đích tối ưu hóa kết quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Việt Nam bằng cách cải thiện chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh về tim mạch, thận, chuyển hóa, phổi và các bệnh không lây nhiễm khác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh tại Việt Nam.

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