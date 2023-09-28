7 món thịt chứa nhiều ký sinh trùng nhất cần làm sạch đúng cách và nấu chín kỹ trước khi ăn

Bởi nội tạng phần lớn là các cơ quan bài tiết của động vật, tất cả các chất độc sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể qua các cơ quan này. Vì thế các loại nội tạng thường dễ tồn dư chất thải, chất độc hại mà cơ thể chưa đào thải hết.

Không những thế, ruột một số động vật còn chứa rất nhiều vi khuẩn nguy hiểm như khuẩn E.coli, khuẩn gây bệnh tả, kết lỵ… Nếu không xử lý sạch, các món ăn từ nội tạng động vật có thể gây hại cho cơ thể, gây ngộ độc, thậm chí là tử vong.

Tôm hùm đất là loại tôm sống ở vùng ao hồ. Do môi trường sinh trưởng như vậy nên loại thực phẩm này chứa rất nhiều vi khuẩn và là vật chủ trung gian có thể lây ký sinh trùng. Vì thế hãy cẩn trọng khi tiêu thụ loại tôm này. Nếu chỉ chế biến sơ qua rồi ăn, bạn dễ dàng bị nhiễm sán, giun…rất nguy hiểm cho cơ thể. Cách nấu tôm đúng cách, tốt cho sức khỏe là bỏ đầu, đuôi, chỉ tôm, phần màu vàng của tôm và nấu ở nhiệt độ cao để ăn an toàn hơn.

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Các loại ốc nước ngọt

Các loại ốc nước ngọt như ốc bươu, ốc mít... có thể mang trong mình angiostrongylus (hay còn gọi là giun lươn, giun phổi chuột). Angiostrongylus thường tồn tại trong hệ thần kinh. Về mặt lâm sàng, chúng có thể gây ra những cơn đau đầu dai dẳng, đau nhức cơ thể, chán ăn, nôn và buồn nôn hoặc những bất thường về thần kinh khác. Khoảng 30% bệnh nhân cảm thấy da họ xuất hiện các vấn đề bất thường như tê, nóng rát hoặc ngứa ran.

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Thịt xay sẵn

Bởi loại thịt này đã được xay nhuyễn nên khó xác định được thành phần và nguồn gốc thịt. Phần thịt này có thể được chọn từ những miếng thịt chất lượng kém, thịt để lâu hay thậm chí là thịt ôi thiu nhiễm khuẩn và chứa rất nhiều độc hại.

Tiếp đến, thiết bị xay thịt có thể không đảm bảo vệ sinh. Nếu máy xay không được làm sạch kịp thời và thường xuyên, thịt đưa vào sẽ bị biến chất và nhiễm khuẩn, ký sinh trùng hay trộn lẫn với những loại thịt bị nhiễm khuẩn trước đó.

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Cua ngâm tương, cua ngâm rượu

Đây là loại thực phẩm được nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây nhưng có thể tăng nguy cơ nhiễm sán lá phổi (paragonimzheim). Sán lá phổ không chỉ ẩn náu trong phổi và dẫn đến các triệu chứng ho, đau tức ngực mà còn có thể di chuyển đến các bộ phận khác trong cơ thể, ký sinh dưới da, tuỷ sống, đường tiêu hoá và thậm chí cả não, gây nhiễm trùng.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt ếch

Nếu ăn phải ếch có chứa ký sinh trùng này, con người sẽ trở thành vật chủ mới của nó. Bên cạnh đó, schistocephalus còn có thể thâm nhập vào cơ thể con người khi tiếp xúc qua các vết thương trên da.

Do đó, khi chế biến thịt ếch, người nội trợ nên nhớ đeo găng tay cẩn thận. Đồng thời, phải nấu thịt ếch nấu chín kỹ, ở nhiệt độ cao trong ít nhất 10 phút mới đảm bảo an toàn.



Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò tái

Những bát phở thịt bò tái hay miếng bít tết chín vừa có thể tăng cao khả năng nhiễm sán dây. Sán dây sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ ký sinh trong ruột và gây ra một số triệu chứng về đường tiêu hóa như áp xe vùng thượng vị, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón...

Ngoài ra, thịt sống là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản không đúng cách. Từ đó dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa và các hậu quả khác. Bạn cần áp dụng nguyên tắc "ăn chín uống sôi" và không nên ăn thịt bò tái.