Chỉ với đồ uống này, người trẻ có lập hội quẩy “cháy phố” vẫn luôn tươi mát

Mỹ Tiên, một Gen Z theo đuổi đam mê trải nghiệm ẩm thực đường phố với hàng trăm clip đánh giá món ăn thu hút hàng triệu lượt xem cho biết chỗ nào có lễ hội ẩm thực là cô có mặt. “Mình từng lặn lội dọc các tỉnh thành như Phan Thiết, Nha Trang, Bình Định, Đà Nẵng, Huế để tìm hiểu ẩm thực cay nóng của các tỉnh miền trung và đặc biệt thích các món nướng kèm với ớt chìa vôi hay chỉ thiên”, Mỹ Tiên kể.

Người trẻ sẵn sàng ăn “cháy phố” nhưng cũng luôn thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày.

“Có những lúc ngồi bên bờ biển hay giữa hội ẩm thực tại Huế, ăn một số món như gà xào sả ớt cay đến chảy nước mắt nhưng rất ngon, ăn rất mê với hương vị rất đặc trưng.

Vì trải nghiệm ẩm thực với các món ăn mới mỗi ngày nên mình luôn mang theo Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cơ thể, nếu không làm mát cơ thể bằng loại đồ uống thảo mộc này chắc mình phải bỏ nghề review ẩm thực bởi ăn quá nhiều đồ cay nóng”, Mỹ Tiên tươi cười cho biết.

Trường An, một bạn trẻ làm trong ngành thiết kế thời trang, mỗi cuối tuần anh đều cùng nhóm bạn quẩy tưng tại những phố ẩm thực “xưa như Diễm” của giới trẻ Sài Gòn như Bùi Viện, Vĩnh Khánh, Phạm Văn Đồng, nơi tràn ngập các bar, pub và up hình “sương sương” lên facebook.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh là lựa chọn yêu thích của người trẻ để thanh lọc cơ thể mỗi ngày.

Uống chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để “dằn bụng” trước khi vào pub, Trường An hào hứng cho biết: “Cháy phố cùng hội bạn là sở thích, ăn đồ cay nóng là đam mê, quẩy đúng chất chơi đúng tầm và biết cách thanh lọc, làm mát cơ thể đúng kiểu mới là chất”.

Ăn theo phong cách, thanh lọc cơ thể phải có gu cũng là châm ngôn của Tường Vy, một designer tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Một ngày của cô bắt đầu bằng việc chạy bộ, ăn sáng với bất cứ món gì cô thích, kể cả những tô bún riêu hay ổ bánh mì đầy ớt cay nóng. Đồ uống hàng ngày có nhiều loại khi hẹn hò cùng bạn bè café hay trà sữa nhưng cô luôn giữ thói quen thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng một chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh là thức uống được nhiều người trẻ yêu thích để thanh lọc cho cơ thể luôn tươi mát mỗi ngày.

“Thức uống này giúp mình thanh lọc cơ thể mọi nơi, từ nhà đến chỗ làm, từ phòng họp hay khi dã ngoại để cơ thể luôn tươi mát. Thức uống thảo mộc này giúp mình refresh lại cơ thể, lấy lại tinh thần giúp mình cảm nhận những điều tích cực khắp mọi nơi”, Tường Vy cho biết.

Ngọc Bích, một quản lý trong ngành tổ chức sự kiện tại TP.Thủ Đức cho biết, cô thường tụ tập cùng ekip quẩy cháy phố sau mỗi sự kiện thành công. Mỗi lần như vậy, dù mệt nhưng cả nhóm luôn vui vẻ cụng ly tới quá nửa đêm và thoải mái tận hưởng các món nướng, đồ cay nóng chiên xào.

Ăn theo phong cách, thanh lọc cơ thể phải có gu với đồ uống từ thảo mộc tự nhiên.

“Cả nhóm đã làm hết sức thì chơi cũng phải hết mình. Có nóng trong người do ảnh hưởng từ đồ uống có cồn hay các món ăn cay nóng, chiên xào thì hôm sau thanh lọc, làm mát cơ thể bằng nước chanh, rau má hay đơn giản và tiện dụng nhất là Trà thanh nhiệt Dr Thanh”, Ngọc Bích cho biết.

Với Thanh Huyền, sinh viên năm 2 tại Làng đại học Thủ Đức, đam mê của nữ sinh này là tụ tập cùng bạn bè vào mỗi cuối tuần tại các lễ hội ẩm thực hay các phố ăn đêm, thưởng thức những món nướng đặc trưng của các vùng miền như nướng khói, nương ngói, nướng Đà Lạt và xuýt xoa trong không khí se lạnh buổi đêm.

Các món nướng, đồ ăn cay nóng luôn là đam mê bất tận của người trẻ.

“Em mê các món nướng cay nóng từ khi còn là học sinh tại quê mà không sợ nóng trong người hay nổi mụn bởi em luôn biết cách thanh lọc cơ thể với chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thỏa đam mê thưởng thức ẩm thực cay nóng mà cơ thể vẫn luôn tươi mát, xinh đẹp mỗi ngày”, Thanh Huyền tươi cười cho biết.

Nếu eat clean là trào lưu chưa bao giờ hết hot với thế hệ Millennials thì ngược lại, các bữa tiệc BBQ hay lập hội cháy phố ẩm thực, ăn cả thế giới với những món ăn yêu thích mà không sợ nóng trong người là đam mê bất tận của người trẻ bởi họ luôn biết cách thanh lọc cơ thể mỗi ngày với các đồ uống tốt cho sức khỏe như Trà thanh nhiệt Dr Thanh là một lựa chọn được nhiều người yêu thích hiện nay.