PA05 Công an Bình Thuận cũng vận động, giải thích cho bà P. nhận thức rõ hành vi, thừa nhận sai phạm. Bà B.T.H.P. đã tự nguyện cam kết từ bỏ hoạt động liên quan và tự nguyện chấp hành hình phạt do sai phạm của bản thân theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà B.T.H.P. (huyện Tuy Phong) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan trên không gian mạng.

Bà P. luôn quảng cáo trên mạng xã hội đại diện một người được xem là "thầy" T.N., chuyên "hoán số" cho những người phụ nữ có tình duyên lận đận, khổ sở. Sau khi “thỉnh’ bùa, lập tức những người phụ nữ đều lấy chồng đại gia, chồng ngoại quốc và được đi xuất cảnh.

Từ năm 2022 - 2023, tài khoản Facebook K.L.A. do bà P. sử dụng thường xuyên đăng tải bài viết liên quan hoạt động xem bói toán về tình duyên, công danh, sự nghiệp, mộ phần gia tiên... Bà P. còn đăng những hình ảnh về " bùa yêu " của "bùa ngải Thái Lan" hoặc phép…"xuất hồn". Ngoài ra, tài khoản Facebook này còn quảng cáo về việc một phụ nữ đã ly hôn, tình yêu trắc trở nhưng khi "thỉnh 2 lá bùa" của bà thì sau đó đã được một người Mỹ kết hôn…

Kiểu "hoán số" này được bà P. quảng cáo là "cột duyên". Ngoài ra, bà P còn nhận "trói chặt" những ông chồng ngoại tình, bỏ vợ con cũng bằng bùa của "thầy" T.N.. Ngoài "bùa yêu", bà P. còn đưa ra nhiều câu chuyện nhờ dùng bùa của "thầy" T.N. nhiều người còn đòi được nợ với số tiền lớn của những người hùn hạp không may bị lừa đảo, thậm chí còn được trả tiền lãi. Với những lời lẽ hết sức vô lý, mê tín nhưng có không ít người vào nhờ bà "hoán số", đặt "bùa yêu" để trói chồng hoặc đòi nợ…

Theo Phòng PA05 Công an Bình Thuận, nhu cầu sinh hoạt tinh thần, trong đó hoạt động tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo là quyền và nguyện vọng chính đáng của người dân nhưng phải phù hợp với đạo lí truyền thống văn hoá dân tộc và những quy định của pháp luật.

Nội dung quảng cáo hoán số của bà P. - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Không thể lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng dân gian để mê hoặc, trục lợi người khác, làm hoang mang dư luận, làm nhiều người lo sợ, mất niềm tin vào đời thực, u mê lạc lối, đổ lỗi cho số phận, cho tiền kiếp, tổ tông. Hành vi của bà P. đã vi phạm Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số điện, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Liên quan đến chuyện thực hiện hành vi truyền bá mê tín dị đoan, tại Hòa Bình cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 19/11/2020, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đ.X.T., T.Q.Đ. (SN 1996, ngụ tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), L.T.Đ. (SN 1996, ngụ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), P.C.B. (SN 1997, ngụ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đ.X.T. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của ông B.V.M. (SN 1974, ngụ xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), chủ nhiệm câu lạc bộ hội Mo Mường tố cáo một số người thông qua mạng xã hội Facebook đã giả danh ông M. và hội Mo Mường huyện Lạc Sơn để bán các loại "bùa yêu" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của ông và Hội Mo Mường Lạc Sơn.

Qua xác minh điều tra, vào đầu tháng 3, với mục đích lừa bán "bùa yêu", T. lập nhiều trang Facebook như "Bùa yêu Sơn Cước", "Bùa yêu Hòa Bình"... tuy nhiên việc này bất thành. Tiếp đó, do có quen biết một người đàn ông trú tại huyện Lạc Sơn là nghệ nhân Mo Mường nổi tiếng nên Trường lập kế hoạch giả danh nghệ nhân để lừa đảo.

Để thực hiện hành vi của mình, T. thuê phòng tại một khách sạn ở Hà Nội và thuê khoảng 20 người trả lương theo tháng. Sau đó, Trường chỉ đạo các đồng phạm lấy ảnh nghệ nhân lập các trang Facebook giả có tên "Bùa yêu xứ Mường", "Bùa yêu thầy Minh". Khi có khách gọi đến, nhóm này giả giọng, xưng là nghệ nhân để tư vấn và ra giá từ 1 đến 20 triệu đồng một lá "bùa yêu".

Đ.X.T. thuê phòng tại một khách sạn ở Hà Nội và thuê khoảng 20 người trả lương theo tháng - Ảnh: Internet

Sau khi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để đặt lễ, T. chỉ đạo đồng phạm tìm kiếm các hình ảnh liên quan "bùa" để in ra và dùng chỉ đỏ bọc xung quanh, gửi cho khách. Người mua có thể xem "hàng" sau đó trả tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tại cơ quan Công an, T.khai nhận đã cùng đồng phạm lừa nhiều nạn nhân cả tin, chiếm đoạt số tiền khoảng 2,7 tỉ đồng.