Bị bà Phương Hằng tố gửi bùa ngải đến tận Đại Nam, 'chính chủ' lên tiếng: 'Tôi lo kiếm tiền nuôi gia đình chứ tôi đâu rảnh'

Xã hội 11/06/2021 18:11

Sau khi danh tính của người gửi bùa ngải đến Đại Nam bị bà Phương Hằng công bố, không ít người cảm thấy bất ngờ với lai lịch của nhân vật này.

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, vụ việc bà Phương Hằng thẳng tay phơi bày hàng loạt scandal của các nghệ sĩ khiến cho một bộ phận fan cuồng của những người này liên tục nổi giận. Thậm chí, một số người đã gửi đến công ty Đại Nam một thứ được cho là bùa ngải khiến cho nữ doanh nhân này vô cùng bức xúc và kiên quyết muốn tìm ra kẻ đứng sau lưng.

Bị bà Phương Hằng tố gửi bùa ngải đến tận Đại Nam, 'chính chủ' lên tiếng: 'Tôi lo kiếm tiền nuôi gia đình chứ tôi đâu rảnh' - Ảnh 1

Hình ảnh bùa ngải mà bà Phương Hằng đã cho công bố trên đoạn livestream trước đó 

Chỉ sau đó mấy ngày, cụ thể là vào tối 10/6, trên livestream của mình, nữ chủ nhân Đại Nam đã vạch trần người gửi bùa ngải cùng những lời nói khó nghe đến mình. Không những vậy, theo bà, người này còn thản nhiên khẳng định đồ là do mình gửi, tuy nhiên đó không phải là bùa ngải, mà chỉ đơn giản là đồ “cúng cô hồn” mà thôi. Trước lời lẽ trên, bà Phương Hằng cũng cho biết bản thân không hề có bất cứ mối quan hệ nào với người này. 

Ngay sau khi công bố danh tính được cho đã gửi bùa ngải, cộng đồng mạng đã “xắn tay” vào tìm kiếm, truy được danh tính người này tên là M.C.

Bị bà Phương Hằng tố gửi bùa ngải đến tận Đại Nam, 'chính chủ' lên tiếng: 'Tôi lo kiếm tiền nuôi gia đình chứ tôi đâu rảnh' - Ảnh 2
Bà Phương Hằng trên sóng livestream ngày 10/6 - Ảnh chụp màn hình 

Ngay sau khi bị bà Phương Hằng livestream vạch mặt, M.C. hay còn gọi là cô Mẫn cũng ngay lập tức livestream đáp trả lại nữ doanh nhân này. Trong đoạn livestream, cô Mẫn liên tục dùng lời lẽ đanh thép để đáp trả lại bà Phương Hằng. Cụ thể như sau: "Hello, bây giờ em chỉ muốn nói một điều như thế này. Em cảm thấy mệt mỏi theo cái chuyện của bà Hằng nên em muốn kết thúc cái vấn đề này ở đây. Em không có cần phân bua hay giải thích cái vấn đề gì nữa hết, nhưng tự động lại lôi em vào trong cuộc thì em xin gửi đến Phương Hằng. Nguyễn Thị Phương Hằng - Công ty Đại Nam, con người mình nói là đi tìm chính nghĩa thì phải nói cho đàng hoàng nha chị, mình đang là người nổi tiếng của cộng đồng, con người mình đàng hoàng thì mình cần phải tìm chứng cứ cho kỹ. Bà nhớ bà mở miệng ra bà nói ai gửi về bưu phẩm và có dấu vân tay. Tôi xin mời bà đi kêu công an thưa tôi, còn bà đừng có bịa đặt, dựng chuyện. Còn bà đưa mặt lên tôi lên Facebook thì cứ thoải mái, vì "cây ngay không sợ chết đứng, bà làm từ thiện nhiều thì phúc bà hưởng, còn tôi không hưởng được cái gì. Bà cứ sống đúng lương tâm với đạo đức đi, đừng mang chuyện từ thiện lên mạng nói. Tôi "vàng thật không sợ lửa".

Những đứa cổ xúy mới đi tin bà, còn bản thân tôi không sợ gì cả, bà cứ thưa công an tôi hầu. Nhưng phải có chứng cứ đàng hoàng chứ đừng có dựng chuyện, công bố số điện thoại và mặt tôi trên Facebook để chúng nó gọi điện chửi tôi. Nếu mình có bằng chứng thì hãy thưa họ đi, chứ đừng có ăn không nói có. Chỉ có những đứa * ** và không biết chuyện thì mới tin bà thôi"

Ngoài ra, người này còn thẳng thừng cho biết: "Muốn vu khống chị, thì phải tìm bằng chứng. Nguyễn Phương Hằng, bớt ăn đằng sóng nói đằng gió, chuyện không nói có, trời cao có mắt lắm, tôi có ăn không ngồi rồi thì tôi cũng kiếm tiền nuôi gia đình chứ tôi đâu rảnh như bà lên cộng đồng nói khùng nói điên".

Cô Mẫn livestream đáp trả lại bà Phương Hằng trên livestream

Chưa biết thực hư chuyện của những "người trong kẹt" như thế nào nhưng hiện nội dung đoạn clip vẫn đang được mạng xã hội truyền tay nhau một cách rộng rãi.

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ?

‘Ông hoàng quảng cáo Việt Nam’ sẽ bắt tay với bà Phương Hằng ‘vạch mặt’ giới nghệ sĩ?

Chỉ cách đây ít phút, Trương Minh Cường đã đăng tải sự bức xúc của mình thông qua nhiều dòng trạng thái trên trang cá nhân. Đặc biệt, ông còn muốn ‘bắt tay’ với bà Phương Hằng để ‘lật tẩy’ giới showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Người gửi bùa ngải cho bà Phương Hằng Bà Phương Hằng Livestream CEO Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1