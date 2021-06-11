Bị bà Phương Hằng tố gửi bùa ngải đến tận Đại Nam, 'chính chủ' lên tiếng: 'Tôi lo kiếm tiền nuôi gia đình chứ tôi đâu rảnh'

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, vụ việc bà Phương Hằng thẳng tay phơi bày hàng loạt scandal của các nghệ sĩ khiến cho một bộ phận fan cuồng của những người này liên tục nổi giận. Thậm chí, một số người đã gửi đến công ty Đại Nam một thứ được cho là bùa ngải khiến cho nữ doanh nhân này vô cùng bức xúc và kiên quyết muốn tìm ra kẻ đứng sau lưng.

Chỉ sau đó mấy ngày, cụ thể là vào tối 10/6, trên livestream của mình, nữ chủ nhân Đại Nam đã vạch trần người gửi bùa ngải cùng những lời nói khó nghe đến mình. Không những vậy, theo bà, người này còn thản nhiên khẳng định đồ là do mình gửi, tuy nhiên đó không phải là bùa ngải, mà chỉ đơn giản là đồ “cúng cô hồn” mà thôi. Trước lời lẽ trên, bà Phương Hằng cũng cho biết bản thân không hề có bất cứ mối quan hệ nào với người này.

Bà Phương Hằng trên sóng livestream ngày 10/6 - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi bị bà Phương Hằng livestream vạch mặt, M.C. hay còn gọi là cô Mẫn cũng ngay lập tức livestream đáp trả lại nữ doanh nhân này. Trong đoạn livestream, cô Mẫn liên tục dùng lời lẽ đanh thép để đáp trả lại bà Phương Hằng. Cụ thể như sau: "Hello, bây giờ em chỉ muốn nói một điều như thế này. Em cảm thấy mệt mỏi theo cái chuyện của bà Hằng nên em muốn kết thúc cái vấn đề này ở đây. Em không có cần phân bua hay giải thích cái vấn đề gì nữa hết, nhưng tự động lại lôi em vào trong cuộc thì em xin gửi đến Phương Hằng. Nguyễn Thị Phương Hằng - Công ty Đại Nam, con người mình nói là đi tìm chính nghĩa thì phải nói cho đàng hoàng nha chị, mình đang là người nổi tiếng của cộng đồng, con người mình đàng hoàng thì mình cần phải tìm chứng cứ cho kỹ. Bà nhớ bà mở miệng ra bà nói ai gửi về bưu phẩm và có dấu vân tay. Tôi xin mời bà đi kêu công an thưa tôi, còn bà đừng có bịa đặt, dựng chuyện. Còn bà đưa mặt lên tôi lên Facebook thì cứ thoải mái, vì "cây ngay không sợ chết đứng, bà làm từ thiện nhiều thì phúc bà hưởng, còn tôi không hưởng được cái gì. Bà cứ sống đúng lương tâm với đạo đức đi, đừng mang chuyện từ thiện lên mạng nói. Tôi "vàng thật không sợ lửa".

Những đứa cổ xúy mới đi tin bà, còn bản thân tôi không sợ gì cả, bà cứ thưa công an tôi hầu. Nhưng phải có chứng cứ đàng hoàng chứ đừng có dựng chuyện, công bố số điện thoại và mặt tôi trên Facebook để chúng nó gọi điện chửi tôi. Nếu mình có bằng chứng thì hãy thưa họ đi, chứ đừng có ăn không nói có. Chỉ có những đứa * ** và không biết chuyện thì mới tin bà thôi"

Ngoài ra, người này còn thẳng thừng cho biết: "Muốn vu khống chị, thì phải tìm bằng chứng. Nguyễn Phương Hằng, bớt ăn đằng sóng nói đằng gió, chuyện không nói có, trời cao có mắt lắm, tôi có ăn không ngồi rồi thì tôi cũng kiếm tiền nuôi gia đình chứ tôi đâu rảnh như bà lên cộng đồng nói khùng nói điên".

Cô Mẫn livestream đáp trả lại bà Phương Hằng trên livestream

Chưa biết thực hư chuyện của những "người trong kẹt" như thế nào nhưng hiện nội dung đoạn clip vẫn đang được mạng xã hội truyền tay nhau một cách rộng rãi.