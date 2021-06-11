Không chịu để showbiz “sóng yên biển lặng”, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục “như giấc chiêm bao” và làm dư luận hoang mang khi chia sẻ mơ thấy nghệ sỹ L nào đó thua bạc 50-70 tỷ.

Đại hội vạch mặt của bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm khán giả chao đảo khi mang nghệ sĩ ra làm chủ đề chính. Ngoài những câu chuyện kinh thiên động địa, bà còn bóc “phốt” bí ẩn về thói quen, sở thích của các ca sĩ diễn viên mà ai nghe qua cũng muốn “té ngửa” Góp phần cho câu chuyện của bà thêm phong phú, ngoài các gương mặt đã điểm danh như H.V, Đ.H, Phi Phi cô nương, vị đại gia này còn tiếp tục chia sẻ một câu chuyện gây sốc về L gây chấn động cư dân mạng. Nghệ sĩ L này cũng từng bị bà Hằng bốc phốt lùm xùm từ thiện khiến khán giả khó chịu.

Bà Hằng chia sẻ giấc chiêm bao gây sốc về nghệ sĩ L nào đó đánh bài thua một lần 50-70 tỷ - Ảnh: Internet Theo bà Phương Hằng, bà đã chiêm bao thấy nghệ sĩ L đánh bài với số tiền khá lớn, thua một lần tận 50-70 tỷ là chuyện nhỏ. Ngoài ra bà còn cho biết thêm, nghệ sĩ này cấu kết với nhiều thành phần “thượng vàng hạ cám” trong xã hội. Do mê “đỏ đen” nên giờ nghệ sĩ L đang sống lay lắt qua ngày, không còn được bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Bà Hằng lại mơ, mà mỗi lần bà mơ là showbiz lại một phen náo loạn - Ảnh: Internet Bà chia sẻ giấc mộng kinh hoàng của mình cho thiên hạ một phen trầm trồ: “Tôi nằm mơ anh L đánh bài một lần thua 50 - 70 tỷ, hay mỗi tháng là chuyện bình thường. Cho nên đừng thấy anh ấy hào quang mà tưởng vinh quang, đừng tưởng anh ấy nhiều tiền nha quý vị. Hết tiền rồi còn đâu nữa, chỉ có lay lắt sống qua ngày chờ qua đời thôi. Đánh bài cái kiểu thua 50, 70 tỷ thì lấy đâu bù cho kịp. Cho nên chúng ta đã thần tượng những gì đó rất sai lầm. Bây giờ chúng ta cần phải làm sạch một lần, để từ nay về sau cho nó minh bạch”. “Anh L ẵm tiền 7 tháng 10 ngày mới giải ngân. Anh L cấu kết với bao nhiêu thành phần trong xã hội thì tôi phải chạm trán với rất nhiều mặt khác nữa. Những con người giả dối thì được hết lời ca ngợi, tôn sùng. Đến khi thần tượng sụp đổ rồi thì rất nhiều người không cam tâm. Giãy giụa, cố ra sức bênh vực, để rồi cũng không thể nữa mới chịu chấp nhận", bà Hằng cho biết thêm.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng? Vài giờ trước, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi một đoạn tin nhắn được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh nhắn tin với bên thứ ba nhờ làm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Thực hư việc này ra sao?

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