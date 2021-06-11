'Con mắt quỷ dữ': Thần bí bùa hộ mệnh cổ xưa ngàn năm tuổi của Israel

Thế giới 11/06/2021 11:02

Bùa hộ mệnh cổ xưa được dùng để xua đuổi “con mắt quỷ dữ” được phát hiện bởi một người Israel khoảng 40 năm trước vừa được trao lại cho cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA).

Theo cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA), chiếc bùa hộ mệnh này được đeo trên vòng cổ và được cho là đã có từ niên đại khoảng 1.500 năm trước trong thời kỳ Byzantine. Một chiếc bùa hộ mệnh được làm bằng đồng, khắc tên Chúa và những biểu tượng ma thuật để bảo vệ chủ nhân khỏi ma quỷ và lời nguyền "con mắt quỷ dữ". Chiếc bùa được phát hiện bởi một người Israel khoảng 40 năm trước gần địa điểm của một giáo đường Do Thái cổ đại.

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Chiếc bùa hộ mệnh cổ xưa vừa được trao tặng cho Cơ quan quản lý cổ vật Israel - Ảnh: Cơ quan quản lý cổ vật Israel

Thời điểm đó, địa điểm giáo đường Do Thái này được cai trị bởi Đế chế Đông La Mã, còn được gọi là Đế chế Byzantine sau Byzantium, tên cũ của thành phố mà nó đặt trụ sở (sau đó Byzantium đã được đổi tên thành Constantinople và bây giờ là Istanbul).

Trên bùa hộ mệnh, một mặt được khắc chữ cái Hy Lạp với ý nghĩa thể hiện tên Chúa của người Do Thái "I A W Θ", một dạng của tên "Yahweh" theo tiếng Anh (Yahweh là vị thần của vương quốc thời kỳ đồ sắt Israel (Samaria) và Judah - PV). Mặt còn lại có hình một con mắt bị mũi tên xuyên thủng. Con mắt dường như bị "phong ấn" bởi hình khắc hai con sư tử, một con rắn, một con bọ cạp, một con chim và một chữ viết tắt bằng chữ cái Hy Lạp mang ý nghĩa "One God" (Một Chúa).

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Hình ảnh một kỵ sĩ ném giáo vào một ác thần - Ảnh: Cơ quan quản lý cổ vật Israel

Bùa hộ mệnh được chế tạo để bảo vệ con người, chống lại ma quỷ. Lời nguyền ma thuật được gọi là "Mắt quỷ", một tín ngưỡng lâu đời được lưu giữ khắp thế giới cổ đại ít nhất là từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Theo tín ngưỡng này, một số pháp sư được cho là có thể hóa giải lời nguyền bằng một cái nhìn ác ý, trong khi những người nhận nó sẽ gặp xui xẻo, thậm chí là bị thương tích.

Eitan Klein, một nhà khảo cổ học của IAA, cho biết:

"Người cưỡi ngựa được miêu tả đang chiến thắng linh hồn ma quỷ, trong trường hợp này là một phụ nữ được xác định với nhân vật thần thoại Hy Lạp là Gello hoặc Gyllou, kẻ đe dọa phụ nữ và trẻ em và có liên quan đến con mắt quỷ dữ. Con mắt ở mặt sau có thể nhận dạng là con mắt quỷ bị tấn công và tiêu diệt bằng nhiều cách khác nhau. Do đó, bùa hộ mệnh có lẽ được sử dụng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em."

Gần đây, chiếc bùa hộ mệnh này đã được giao lại cho Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel và Klein cũng khuyến khích những người phát hiện ra kho báu cũng nên chủ động giao lại cho Cơ quan Quản lý Cổ vật. 

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