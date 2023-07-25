Bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, 2 người đi xe đạp tử vong thương tâm

Đời sống 25/07/2023 19:23

Chiếc xe đạp đang di chuyển tại khu vực xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa thì bất ngờ bị một ô tô tải cùng chiều tông trúng khiến 2 người trên xe đạp tử vong tại chỗ,

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 25/7, tài xế lái xe đầu kéo biển số Thanh Hóa kéo theo rơ-moóc đi trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc – Nam. Khi qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, ô tô tải bất ngờ va chạm với người đàn ông đi xe đạp khoảng 50 tuổi, chở một người khác đi ra giữa làn đường cùng chiều.

Bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, 2 người đi xe đạp tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường tai nạn khiến 2 người đi xe đạp tử vong - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ báo Khánh Hòa, cú tông mạnh khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ, nằm dưới bánh xe đầu kéo. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lương xác nhận vụ tai nạn và cho biết, người tử vong có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã.

Bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, 2 người đi xe đạp tử vong thương tâm - Ảnh 2
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Một chiếc cẩu lớn được điều động để cẩu kéo xe ra nhưng bị đứt cáp. Lực lượng chức năng phải điều thêm một chiếc cẩu nữa để thực hiện việc cứu hộ. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

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Trước đó, ông N có trèo lên cột điện để sửa điện chiếu sáng nhưng không may điện giật nên rơi xuống, ngã đè lên cột trụ bê tông có cắm hàng rào sắt khiến ông tử vong.

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