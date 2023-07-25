Trước đó, ông N có trèo lên cột điện để sửa điện chiếu sáng nhưng không may điện giật nên rơi xuống, ngã đè lên cột trụ bê tông có cắm hàng rào sắt khiến ông tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 25/7, lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị điện giật gây tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn N (sinh năm 1971, trú thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy), là người bảo vệ trường THPT Tây Thụy Anh đã nhiều năm nay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc bảo vệ trường học bị điện giật tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin ban đầu, khoảng 19h20 ngày 24/7, người dân khi đi qua khu vực cổng Trường THPT Tây Thụy Anh thì phát hiện một người đàn ông nằm trên hàng rào bằng sắt là tường bao của trường.

Khi lại gần, người dân phát hiện người đàn ông này đã tử vong, do đó đã báo cho chính quyền địa phương xã Thụy Sơn.

Dẫn tin từ Gia đình & Xã hội, nhận tin báo Công an huyện Thái Thụy có mặt tại nơi xảy ra sự việc phối hộp với Công an xã Thụy Sơn và cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm, cũng như điều ra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Cũng theo chính quyền sở tại, trước khi xảy ra sự việc, ông N. có trèo lên cột điện để sửa điện chiếu sáng. Tuy nhiên không may bị điện giật làm nạn nhân rơi xuống ngã đè lên cột trụ bê tông của bờ tường (trên bờ tường có cắm hàng rào sắt) khiến ông N. tử vong.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể người bảo vệ xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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